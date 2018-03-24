СММ ОБСЕ зафиксировала около 105 взрывов на Донбассе

В Луганской области возросло количество нарушений прекращения огня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за сутки по состоянию на вечер 22 марта зафиксировала около 105 взрывов в зоне антитеррористической операции (АТО). Об этом говорится в отчете миссии.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (1), одновременно зафиксировав большее количество взрывов (около 105), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 40 взрывов)", - говорится в сообщении.

В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, однако по сравнению с предыдущим отчетным периодом не было зафиксировано ни одного взрыва.

Кроме того, в СММ сообщают об ограничении доступа для мониторинга в связи с угрозами в сфере безопасности, в том числе рисками, связанными с наличием мин и невзорвавшихся боеприпасов, а также другими препятствиями.

Так, патруль миссии не смог получить доступ к некоторым частям участка разведения в районе Станицы Луганской, кроме главной дороги, из-за возможного наличия там мин и невзорвавшихся боеприпасов.

Также представителям СММ не удалось проехать по дорогам второстепенного значения, проходящих на участке разведения в районе Золотого.

Напомним, в штабе АТО назначили служебную проверку по факту несвоевременного информирования об обстрелах на Донбассе.