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Интервью

СММ ОБСЕ зафиксировала около 105 взрывов на Донбассе

НовостиПроисшествия    24.03.2018 - 05:31
Фото: СММ ОБСЕ (kmu.gov.ua)
Фото: СММ ОБСЕ (kmu.gov.ua)

В Луганской области возросло количество нарушений прекращения огня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за сутки по состоянию на вечер 22 марта зафиксировала около 105 взрывов в зоне антитеррористической операции (АТО). Об этом говорится в отчете миссии.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (1), одновременно зафиксировав большее количество взрывов (около 105), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 40 взрывов)", - говорится в сообщении.

В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, однако по сравнению с предыдущим отчетным периодом не было зафиксировано ни одного взрыва.

Кроме того, в СММ сообщают об ограничении доступа для мониторинга в связи с угрозами в сфере безопасности, в том числе рисками, связанными с наличием мин и невзорвавшихся боеприпасов, а также другими препятствиями.

Так, патруль миссии не смог получить доступ к некоторым частям участка разведения в районе Станицы Луганской, кроме главной дороги, из-за возможного наличия там мин и невзорвавшихся боеприпасов.

Также представителям СММ не удалось проехать по дорогам второстепенного значения, проходящих на участке разведения в районе Золотого.

Напомним, в штабе АТО назначили служебную проверку по факту несвоевременного информирования об обстрелах на Донбассе.

 

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Темы: АТО    Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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