У зоні АТО бойовики знову застосували заборонену зброю, - Гуцуляк

Бойовиками був здійснений обстріл з мінометів житлових кварталів Авдіївки

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) серед українських військових немає загиблих і поранених. Про це, під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив речник міністерства з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

Зокрема, вчора відбувся обстріл бойовиками житлових кварталів Авдіївки з мінометів, заборонених мінськими домовленостями.

"Після 22:00, протягом години, окупанти вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по нашим захисникам Мар'їнки. Близько опівночі бойовики російсько-окупаційних військ застосували міномети калібрів 82 мм по захисникам Кам'янки. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано розрив трьох мін цього калібру", - повідомив прес-секретар.

Крім того, бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з мінометів калібру 120 мм.

"Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати "режим всеосяжного перемир'я", застосовуючи при цьому зброю, заборонену мінськими домовленостями, по цивільній інфраструктурі населених пунктів Донбасу", - розповів Гуцуляк.

Всього в СЦКК зафіксували влучення шести мінометних ударів 120 калібру в господарські будівлі та присадибні ділянки мирних жителів в районі залізничного перегону "Авдіївка - Донецьк". В результаті атаки на цих ділянках частково зруйновані дачні будинки, пошкоджена огорожа.

Внаслідок ворожих обстрілів ні серед наших захисників, ні серед місцевих жителів поранених або травмованих немає. Також, за уточненими даними штабу, підтвердилися ворожі обстріли українських позицій зі стрілецької зброї в Донецькій області 22 березня.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі за добу станом на вечір 22 березня зафіксувала близько 105 вибухів в зоні антитерористичної операції (АТО).