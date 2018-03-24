Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У зоні АТО бойовики знову застосували заборонену зброю, - Гуцуляк

НовиниНадзвичайні події    24.03.2018 - 14:38
Фото: прес-секретар з питань АТО Дмитро Гуцуляк (Ukraine crisis media center)
Фото: прес-секретар з питань АТО Дмитро Гуцуляк (Ukraine crisis media center)

Бойовиками був здійснений обстріл з мінометів житлових кварталів Авдіївки

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) серед українських військових немає загиблих і поранених. Про це, під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив речник міністерства з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

Зокрема, вчора відбувся обстріл бойовиками житлових кварталів Авдіївки з мінометів, заборонених мінськими домовленостями.

"Після 22:00, протягом години, окупанти вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по нашим захисникам Мар'їнки. Близько опівночі бойовики російсько-окупаційних військ застосували міномети калібрів 82 мм по захисникам Кам'янки. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано розрив трьох мін цього калібру", - повідомив прес-секретар.

Крім того, бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з мінометів калібру 120 мм.

"Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати "режим всеосяжного перемир'я", застосовуючи при цьому зброю, заборонену мінськими домовленостями, по цивільній інфраструктурі населених пунктів Донбасу", - розповів Гуцуляк.

Всього в СЦКК зафіксували влучення шести мінометних ударів 120 калібру в господарські будівлі та присадибні ділянки мирних жителів в районі залізничного перегону "Авдіївка - Донецьк". В результаті атаки на цих ділянках частково зруйновані дачні будинки, пошкоджена огорожа.

Внаслідок ворожих обстрілів ні серед наших захисників, ні серед місцевих жителів поранених або травмованих немає. Також, за уточненими даними штабу, підтвердилися ворожі обстріли українських позицій зі стрілецької зброї в Донецькій області 22 березня.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі за добу станом на вечір 22 березня зафіксувала близько 105 вибухів в зоні антитерористичної операції (АТО).

У СЦКК зафіксували обстріли Авдіївки, - штаб В зоні бойових дій на Донбасі знизилася інтенсивність вогневих ударів, - ІС
Теги публікації: обстрел, Новини АТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top