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Зонд NASA достиг астероида на границе Солнечной системы

Новости » Общество    01.01.2019 - 12:46
Зонд NASA достиг астероида на границе Солнечной системы
Иллюстративное фото (NASA)

Зонд New Horizons был запущен более 12 лет назад

Космический зонд New Horizons достиг астероида Ultima Tule, который находится на границе Солнечной системы. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу NASA в Twitter.

Как сообщается, достигнув астероида Ultima Tule в поясе Койпера зонд установил рекорд - еще ни один исследовательский космический аппарат не достигал столь отдаленных от Земли объектов. Астероид находится на расстоянии не менее 6,5 млрд километров от Земли.

Отмечается, что исследовательская станция приблизилась к космическому телу на расстояние примерно 3,5 тыс. километров. Пока зонд не закончил передачу полученных данных на Землю.

Зонд NASA достиг астероида на границе Солнечной системы

Кроме того, в 2019 году аппарат New Horizons продолжит изучение объектов в поясе Койпера, который считается условной границей Солнечной системы. Планируется, что в будущем, зонд покинет пределы системы. Зонд должен завершить свою работу в 2026 году, когда закончатся запасы топлива, которое питает исследовательские приборы.

Напомним, ранее сообщалось, что Космический зонд New Horizons Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приблизился к границе Солнечной системы, чтобы сфотографировать самое отдаленное космическое тело - астероид Ultima Tule.

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