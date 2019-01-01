Зонд NASA досяг астероїда на межі Сонячної системи

Ілюстративне фото (NASA)

Зонд New Horizons був запущений більше 12 років тому

Космічний зонд New Horizons досяг астероїда Ultima Tule, який знаходиться на межі Сонячної системи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку NASA у Twitter.

Як повідомляється, досягнувши астероїда Ultima Tule в поясі Койпера зонд встановив рекорд - ще жоден дослідницький космічний апарат не досягав настільки віддалених від Землі об'єктів. Астероїд знаходиться на відстані щонайменше 6,5 млрд кілометрів від Землі.

Зазначається, що дослідницька станція наблизилася до космічного тіла на відстань приблизно 3,5 тис. кілометрів. Наразі зонд не завершив передачу отриманих даних на Землю.

Крім того, в 2019 році апарат New Horizons продовжить вивчення об'єктів у поясі Койпера, який вважається умовною межею Сонячної системи. Планується, що у майбутньому, зонд покине межі системи. Зонд має завершити свою роботу в 2026 році, коли закінчаться запаси палива, яке живить дослідницькі прилади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Космічний зонд New Horizons Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) наблизився до межі Сонячної системи, щоб сфотографувати найвіддаленіше космічне тіло - астероїд Ultima Tule.