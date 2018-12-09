Зонд InSight на Марсе сделал первые снимки окрестностей

Фото: Марс (из открытых источников)

Команда начала съемку элементов самой посадочной платформы

Зонд InSight на Марсе провел тестовые включения приборов, а также приступил к съемке окрестностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт NASA.

Сообщается, что команда начала съемку элементов самой посадочной платформы при помощи роботизированной руки станции. Данная работа проводится для того, чтобы выбрать место, где в будущем будет установлен сейсмограф и инструмент для бурения 5-метровой скважины.

"Сегодня мы можем увидеть первые проблески нашего рабочего пространства. К началу следующей недели мы представим его в мельчайших деталях и составим полную картину", – заявил главный исследователь миссии в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, Брюс Банердт.

Напомним,ранее сообщалось, что специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) впервые опубликовали запись шума ветра на Марсе.

1 декабря 2018 года сейсмограф автоматической межпланетной станции InSight смог зафиксировать колебания, которыми был звук марсианского ветра. Его скорость составляла от 16 до 24 километров в час.