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Зонд InSight на Марсі зробив перші знімки околиць

Новини » Телеком & IT    09.12.2018 - 06:13
Зонд InSight на Марсі зробив перші знімки околиць
Фото: Марс (з відкритих джерел)

Команда почала зйомку елементів самої посадкової платформи

Зонд InSight на Марсі провів тестові включення приладів, а також приступив до зйомки околиць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт NASA.

Повідомляється, що команда почала зйомку елементів самої посадкової платформи за допомогою роботизованої руки станції. Ця робота проводиться для того, щоб вибрати місце, де в майбутньому буде встановлено сейсмограф та інструмент для буріння 5-метрової свердловини.

"Сьогодні ми можемо побачити перші проблиски нашого робочого простору. До початку наступного тижня ми представимо його в найдрібніших деталях і складемо повну картину", – заявив головний дослідник місії в Лабораторії реактивного руху NASA в Пасадені, штат Каліфорнія, Брюс Банердт.

Нагадаємо,раніше повідомлялося, що фахівці Національного аерокосмічного агентства США (NASA) вперше опублікували запис шуму вітру на Марсі.

1 грудня 2018 року сейсмограф автоматичної міжпланетної станції InSight зміг зафіксувати коливання, якими був звук марсіанського вітру. Його швидкість становила від 16 до 24 кілометрів на годину.

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