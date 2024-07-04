"Зональні" відключення: в "Укренерго" попередили українців про черговий фейк

В "Укренерго" повідомили про черговий фейк, спрямований на українців. Цього разу - вигадані твердження про "зональні" відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні Telegram-канали, на яких не буде правдивої інформації", - пояснюють "Укренерго".
Водночас українців закликали користуватись інформацією лише з офіційних джерел щодо вимушених відключень електроенергії, які спричинені винятково ракетно-дроновими атаками Росії:
Нагадаємо, що це вже не перший такий випадок. Нещодавно у соціальних мережах з'явились повідомлення про нібито запровадження графіків відключення електроенергії в Україні. Проте це також були фейки.
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