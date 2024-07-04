"Зональні" відключення: в "Укренерго" попередили українців про черговий фейк

"Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні Telegram-канали, на яких не буде правдивої інформації", - пояснюють "Укренерго".

Водночас українців закликали користуватись інформацією лише з офіційних джерел щодо вимушених відключень електроенергії, які спричинені винятково ракетно-дроновими атаками Росії: