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"Зональні" відключення: в "Укренерго" попередили українців про черговий фейк

Фото: в Укренерго попередили українців про новий фейк (facebook.com/npcukrenergo)
Автор: Ярослава Борзова

В "Укренерго" повідомили про черговий фейк, спрямований на українців. Цього разу - вигадані твердження про "зональні" відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні Telegram-канали, на яких не буде правдивої інформації",  - пояснюють "Укренерго".

Водночас українців закликали користуватись інформацією лише з офіційних джерел щодо вимушених відключень електроенергії, які спричинені винятково ракетно-дроновими атаками Росії:

  • сторінки "Укренерго",
  • Міненерго та вашого обленерго.

Нагадаємо, що це вже не перший такий випадок. Нещодавно у соціальних мережах з'явились повідомлення про нібито запровадження графіків відключення електроенергії в Україні. Проте це також були фейки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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УкренергоФейкиВідключеня світла