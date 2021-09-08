Зона турбулентности. Какие угрозы ждут Украину этой осенью

В политическом плане осень для Украины – очень "жаркий" период. Возвращение Верховной рады с каникул, подготовка и начало отопительного сезона, вероятное повышение коммунальных тарифов и политическое урегулирование на Донбассе могут быть использованы для активизации акций протеста и народных волнений.

Эскалация ситуации на Востоке и скопление российских войск в Крыму также добавляют напряженности в обществе. Уже сейчас становится очевидно, что осень 2021 года готовит новые вызовы для сил безопасности и обороны страны.

Власти же заявляют, что осознают проблему и готовы к этим угрозам.

Учения на севере и напряжение на юге

Уже в середине сентября может возникнуть напряженность на северных и северо-восточных границах Украины. Тут с 10 по 16 сентября пройдут совместные учения войск России и Беларуси "Запад-2021".

Год назад, силой подавив народное недовольство, Александр Лукашенко ускоренными темпами стал двигаться в сторону более глубокой интеграции с РФ. Один из ее аспектов – военный.

Количество совместных учений возросло в разы, обсуждаются также варианты дополнительного размещения российских войск на территории северного соседа Украины. В свою очередь Лукашенко не устает обвинять именно нашу страну в деструктивных действиях, поставках боеприпасов и боевиков.

На этом фоне взаимного недоверия и напряженности готовятся масштабные учения "Запад-2021". В основном войска будут сосредоточены на северных и западных границах Беларуси и РФ – в Брестской, Калининградской, Смоленской и Ленинградской областях.

Но ряд полигонов, где пройдут учения, находятся в непосредственной близости от границ Украины. Например, полигон "Погоново" в Воронежской области РФ располагается в 160 км от Харьковской области, а полигон "Брестский" в Беларуси и того меньше – от него по прямой всего 50 км до украинской Волыни.

Масштаб учений действительно огромный. В них примут участие около 200 тысяч военных, 80 единиц воздушных суден и до 760 единиц боевой техники, среди которых почти 300 танков. Военные ведомства Беларуси и России уверяют, что учения носят исключительно оборонительный характер и "не направлены против каких-либо конкретных государств".

Российские военные в боевой готовности (Фото: Spencer Platt/Getty Images)

Серьезную обеспокоенность из-за характера предстоящих учений уже выразило руководство Польши и стран Балтии. В Украине также пристально следят за "тесной кооперацией" силовых ведомств соседних государств. По мнению президента Владимира Зеленского, предстоящие учения влияют на ситуацию с безопасностью в регионе.

"Напряженность усиливается в связи с проведением Российской Федерацией военных учений "Запад-2021", – отметил он на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином.

Недавно назначенный Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также обращает внимание, что страна должна быть постоянно готовой к масштабному вторжению противника. "Мы еще имеем реальную угрозу полномасштабного вторжения страны- агрессора", – заявил он в середине августа.

В Генштабе РБК-Украина сообщили, что принимаются ответные меры в связи с предстоящими учениями у украинских границ.

"В ответ мы проводим серию стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2021". При их проведении будут учтены те угрозы, которые могу исходить от российско-белорусских учений", – отметил источник в ведомстве.

По его словам, Генштаб анализирует данные разведки о потенциальных угрозах и "отрабатывает разные сценарии реагирования".

Украинские учения запланированы на конец сентября. Они пройдут почти на всех полигонах страны и в акватории Азовского и Черного морей. Ожидается участие также военных из 15 государств – членов НАТО.

В то же время бывший замначальника Генштаба, генерал Игорь Романенко призывает обратить внимание на скопление российских войск на южном направлении и в Крыму.

"За это время, имеется в виду с весны, россияне усилили группировку войск на юге. Якобы для ликвидации последствий наводнений (в Крыму, – ред.) завели туда больше 20 тысяч военных, боевую технику и летательные аппараты", – отметил военный эксперт.

По его словам, потенциал ударных группировок ВС РФ, который наращивался всю весну, не снизился и остается на достаточно высоком уровне. Еще одним показателем нарастающей эскалации генерал называет увеличение интенсивности и точности обстрелов на Донбассе, из-за которых украинские войска практически ежедневно несут потери.

Глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич ("Слуга народа") связывает напряженность на Донбассе, в частности, обстрел Авдеевки, произошедший в конце августа, с визитом президента Владимира Зеленского в США.

"Россия всегда применяет этот метод давления и влияния перед какими-то важными для нас событиями, например, Днем Независимости или визитом в США", – сказал он в беседе с РБК-Украина.

При этом депутат уверяет, что ВСУ дают достойный отпор противнику. Командирам подразделений, подчеркивает Завитневич, не надо запрашивать разрешение на огонь в ответ у вышестоящих инстанций, они сами вправе принимать подобное решение.

Вмешательство врага и массовые протесты

Тем временем в Службе безопасности Украины, кроме угрозы учений "Запад-2021", видят еще одну потенциально "взрывоопасную" проблему ближайших месяцев.

Речь о выборах в российскую Госдуму, которые назначены на 17-19 сентября. В голосовании впервые смогут принять участие жители оккупированного Донбасса.

"В сентябре в РФ состоятся выборы разных уровней, а значит следует ожидать, что она попытается распространить свое влияние на оккупированных территориях и закрепить его. Наша задача – противодействовать таким попыткам", – заявил глава Службы безопасности Иван Баканов в комментарии РБК-Украина.

Среди других "осенних вызов" он выделяет и вмешательство РФ во внутренние дела Украины и ее информационное пространство. Как один из примеров такого вмешательства глава СБУ называет "фейковые" акции протеста.

"Речь идет о продуцировании фейков, искусственном инспирировании протестных настроений в различных сферах – будь-то тарифы, будь-то вопрос земельной реформы, или что-либо другое", – отметил руководитель спецслужбы.

Увеличение протестных акций фиксируют и в Нацполиции. Например, за первое полугодие 2020 году в стране произошло более 89 500 мероприятий, а за аналогичный период этого года – более 91 000, сообщил РБК-Украина глава ведомства Игорь Клименко.

"В течение последних двух лет мы фиксируем увеличение количества массовых мероприятий и разного рода акций. Конечно, не все акции проходят мирно. И там, где есть нарушения, полиция сразу реагирует в соответствии со своими полномочиями. Без исключений", – отметил он.

Акция протеста в центре Киева (Фото: Виталий Носач РБК-Украина)

В то же время политолог Владимир Фесенко не видит никаких предпосылок говорить о возможности появления этой осенью нового "Майдана" – то есть многочисленной спонтанной акции протеста. Что касается митингов недовольных групп населения или политических партий, то они и так происходят практически ежемесячно и не несут никакой опасности, считает эксперт.

"Массовые акции, на которых собирается от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, проходят в Украине регулярно. Для нас это уже норма. А вот Майданы – это сотни тысяч и даже больше участников, и они, на самом деле, для нас редкость. И такого развития событий я сейчас не предвижу", – отметил политический эксперт в комментарии РБК-Украина.

Осенью 2019 года массовые акции протеста вызвала попытка внедрения властями "формулы Штайнмайера". Она регулирует вопрос проведения выборов на Донбассе и вступления в силу особого статуса ОРДЛО. Сейчас же, по словам Фесенко, эта тема не имеет реальных перспектив, разгоняется "искусственно" и не является актуальной для широких масс.

Также, по мнению политолога, возможное повышение тарифов на коммунальные услуги этой осенью не станет предпосылкой для массовых митингов и акций протеста.

"Попытки организовать "тарифные Майданы" могут быть. Но, напомню, такие попытки у нас уже были с 2015 почти каждый год… К тому же, как свидетельствует наша практика, большие настоящие Майданы в Украине происходили не из-за экономических вопросов, а из-за политических", – резюмировал Фесенко.

Проблема в организации многочисленных протестов еще и в апатии украинского общества, недоверии к политикам и разобщенности оппозиции, считает политолог. Единственный вопрос, по его мнению, способный мгновенно перерасти в массовые акции гражданского недовольства, это ощущение "позорного поражения, фальсификации или лишения выбора".

Руководители СБУ и Нацполиции единодушно подчеркивают один ключевой момент. Вызовы и угрозы, которые стоят перед Украиной, не зависят "от времени года или политического сезона". Прежде всего потому, что под боком у нашей страны есть постоянный фактор риска – непредсказуемый сосед-агрессор, который продолжает вести развязанную им почти восемь лет назад гибридную войну.