Зона світла. Що готують для прифронтових районів та чи вплине це на графіки в Україні

Кабінет міністрів готує рішення, згідно з яким у населених пунктах прифронтової зони не відключатимуть світло за графіками, на відміну від решти України. Причина - важка гуманітарна ситуація.

Докладніше про це, про те, які райони можуть стати "вільними" від відключень і як це вплине на графіки загалом по країні, - у матеріалі РБК-Україна .

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Як працює методика і що хочуть зробити для прифронтової зони

До 24 червня в Україні діяла методика вимкнення світла, яка не враховувала наявність критичної інфраструктури. Тобто тих об'єктів (водоканали, очисні, насосні, котельні, лікарні тощо), які мають завжди бути зі світлом.

У червні споживання кожної області розділили на шість рівних черг. Черга - це список споживачів, які споживають певну кількість мегават. Раніше "Укренерго" доводило до кожної області свій ліміт споживання. З якого обленерго забирали обсяги для критичної інфраструктури, а решту розподіляли між споживачами у черзі. У результаті в регіонах з великою кількістю критичних об'єктів, наприклад, у Києві, обмеження були жорсткішими.

Тепер "Укренерго" саме віднімає обсяги для критичної інфраструктури. А замість лімітів доводить до кожного обленерго команду, скільки черг потрібно відключити, щоб компенсувати дефіцит.

У певний час у всіх областях одночасно вводиться та сама черга відключень, які між собою постійно змінюються. І це дозволяє знизити нерівномірність та забезпечити загалом більш справедливі графіки, пояснив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

А в інтерв'ю для hromadske.ua він анонсував ще одну зміну.

"Зараз Кабінет міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де і так важка гуманітарна ситуація та реальна загроза життю через обстріли. Планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуться", - зазначив він.

За його словами, найближчими днями мають бути визначені конкретні райони, які не відключатимуть від світла.

Для якої прифронтової зони можуть скасувати відключення світла

На сьогодні влада публічно не говорила, яку прифронтову зону і в яких областях буде "звільнено" від графіків відключень. На думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, це не дивно, оскільки інформація є досить чутливою.

Можна припустити, що до переліку увійдуть прифронтові райони Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей. Тому що безпосередньо на їх територіях ведуться бойові дії.

В результаті цих бойових дій постійно знеструмлено плюс-мінус 480 прифронтових населених пунктів, пояснює директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. На його думку, саме для них готується нове рішення.

"Ситуація там критична з точки зору безпеки та з точки зору гуманітарної. Тому, звісно, жодних стабілізаційних графіків для них вводитися не повинно. Там електроенергія має бути весь час, коли це можливо", - зазначив він у розмові з виданням.

Він уточнив, що також через постійні обстріли, пошкодження ліній електропередач аварійні бригади не можуть швидко повернути світло. Тому що щоразу мають чекати дозвіл від військових, щоб провести ремонтні роботи.

За інформацією видання, зараз у Кабінеті міністрів розглядають проект, згідно з яким скасують відключення світла в 20-кілометровій зоні від лінії фронту.

Чи вплине це на графіки для решти України

На думку Рябцева, працювати це може за прикладом із нинішньою методикою. Тобто "Укренерго" даватиме команди на відключення черг за вирахуванням не лише обсягів для критичної інфраструктури, а й для прифронтової зони.

В результаті, там не буде погодинних обмежень, як в інших регіонах, пояснює Омельченко.

"Туди електрична енергія йтиме без обмежень. Проблем не буде, думаю, просто за рахунок інших областей передаватимуть більше електричної енергії в прифронтові райони", - розповів він РБК-Україна.

Водночас опитані експерти погоджуються, що навряд решта України відчує скасування графіків у прифронтовій зоні.

"Не думаю, що на загальні графіки вплине настільки, щоб говорити про якісь енергетичні втрати для інших регіонів. Насправді не так і багато населених пунктів у зоні бойових дій, і обсяги споживання, коли є світло, не такі великі, щоб вплинути на графіки в умовному Києві", - зазначив Рябцев.

На територіях із бойовими діями і так постійно відбуваються технічні обмеження через пошкодження інфраструктури передачі та розподілу, уточнює Омельченко.

"І тут уже нічого не вдієш. Якщо росіяни знищили якусь підстанцію або високовольтну лінію, треба терміново ремонтувати, заживлювати по резервних лініях. А оскільки обстріли йдуть постійно, обмеження будуть все одно, навіть без "Укренерго", - розповів експерт.

Таким чином, на обсяги для решти України майбутнє рішення вплине незначно.

Набагато більше на ситуацію з відключеннями світла впливає те, що сьогодні повністю не вибирається імпорт електричної енергії.

"Якби максимум у 1,7 ГВт на добу вибирали повністю і рівним графіком, тоді швидше за все не відключали б світло вночі та вдень було б менше відключень", - зазначив Омельченко.

Проте система, зокрема через прайс-кепи (граничні ринкові ціни), влаштована так, що більше електричної енергії перерозподіляється для промисловості. І промисловості це вигідніше, ніж імпортувати електрику з Європи.

"Тому вона не вибирається по імпорту повністю, а лише в окремі години, це по-перше. А по-друге, якщо й вибирається, то не нерівним графіком, що ускладнює балансування енергосистеми. Тому фактично "Укренерго" балансує її включенням/відключенням населення ", - додав співрозмовник.

При підготовці матеріалу використовувалися: інтерв'ю голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького для hromadske.ua, коментарі директора спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева та директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.