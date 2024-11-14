Зона демілітаризації – це не гарантії безпеки, - Клімкін

Україна не може існувати без гарантій безпеки, а зона демілітаризації, про яку зараз говорять як про частину плану Дональда Трампа, – це не гарантії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна на KJF-2024.

Він вважає, що нова адміністрація США разом з Україною мають розробити механізм запобігання нападам та контролю ситуації.

Клімкін нагадав, що під час свого перебування на посаді глави МЗС України він домовився у Нормандському форматі з росіянами майже про все, включно з можливим припиненням вогню, але росіяни порушили всі угоди.

"Тому основний момент, звичайно, полягає в тому, які гарантії безпеки отримає Україна", - вважає він.

Інше питання, хто буде забезпечувати такі гарантії: якщо це будуть європейці, який вони матимуть мандат? Клімкін сказав, що факту переговорів про гарантії має передувати визначення того, якими вони будуть.

"Я не вірю, що без прапора НАТО над Україною ми зможемо закінчити цю війну в довгостроковій перспективі. Тому, звісно, ​​може бути якийсь мораторій (на вступ України до НАТО – ред.). Можуть бути рухи і зсуви. Але принципово без викорінення будь-яких сірих зон безпеки ми в біді. І не тільки як українці, а Захід як такий", - заявив Клімкін і додав, що в той момент, коли почнеться припинення вогню, Путін почне готуватися до порушення цього перемир’я.

Кажучи про небажання Дональда Трампа розміщувати американські війська в Європі та Україні зокрема, Клімкін висловив впевненість у тому, що вздовж лінії зіткнення мають стати війська НАТО, принаймні європейські, і що важко уявити, що європейці можуть бути в Україні без будь-якої найменшої політичної підтримки США.

"Навколо обраного президента США існує своєрідне уявлення, згідно з яким основну частину відповідальності має взяти на себе Європа, тож це можуть бути європейські гроші та європейські війська, але підтримані політично та, сподіваюся, юридично, США. І для мене це може бути свого роду перехідна модель до членства в НАТО", - пояснив Клімкін.

Київський єврейський форум (Kyiv Jewish Forum) відбувається вже п’ятий рік поспіль. Цього року він проходить в онлайнформаті, а центральним майданчиком став Вашингтон. Організаторами Kyiv Jewish Forum є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post.

Як пояснив президент ЄКУ, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін, цього року спікери та гості форуму спробують знайти відповіді на запитання, як протистояти сучасній осі зла, яку утворюють Росія, Іран та Північна Корея.