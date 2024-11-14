Зона демилитаризации - это не гарантии безопасности, - Климкин

Украина не может существовать без гарантий безопасности, а зона демилитаризации, о которой сейчас говорят как о части плана Дональда Трампа - это не гарантии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина на KJF-2024.

Он считает, что новая администрация США вместе с Украиной должна разработать механизм предотвращения нападений и контроля ситуации.

Климкин напомнил, что во время своего пребывания в должности главы МИД Украины он договорился в Нормандском формате с россиянами почти обо всем, включая возможное прекращение огня, но россияне нарушили все соглашения.

"Поэтому основной момент, конечно, в том, какие гарантии безопасности получит Украина", - считает он.

Другой вопрос, кто будет обеспечивать такие гарантии: если это будут европейцы, какой у них будет мандат? Климкин сказал, что факту переговоров о гарантиях должно предшествовать определение того, какими они будут.

"Я не верю, что без флага НАТО над Украиной мы сможем закончить эту войну в долгосрочной перспективе. Поэтому, конечно, может быть какой-нибудь мораторий (на вступление Украины в НАТО - ред.). Могут быть движения и оползни. Но принципиально без искоренения любых серых зон безопасности мы в беде. И не только как украинцы, а Запад как таковой", - заявил Климкин и добавил, что в тот момент, когда начнется прекращение огня, Путин станет готовиться к нарушению этого перемирия.

Говоря о нежелании Дональда Трампа размещать американские войска в Европе и Украине, Климкин выразил уверенность в том, что вдоль линии столкновения должны стать войска НАТО, по крайней мере европейские, и что трудно представить, что европейцы могут быть в Украине без какой-либо политической поддержки США.

"Вокруг избранного президента США существует своеобразное представление, согласно которому основную часть ответственности должна взять на себя Европа, поэтому это могут быть европейские деньги и европейские войска, но поддержаны политически и, надеюсь, юридически, США. И для меня это может быть своего рода переходная модель к членству в НАТО", – пояснил Климкин.

Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) проходит уже пятый год подряд. В этом году он проходит в онлайн-формате, а центральной площадкой стал Вашингтон. Организаторами Kyiv Jewish Forum являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post.

Как пояснил президент ЕКУ, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, в этом году спикеры и гости форума попытаются найти ответы на вопрос, как противостоять современной оси зла, которую образуют Россия, Иран и Северная Корея.