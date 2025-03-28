Золото знову оновило рекорд: як змінилася ціна після нових тарифів Трампа

Стартова ціна на золото зросла на 1,2% - до 3057,12 доларів за унцію станом на 11:17 ранку за східним часом (17:17 за київським) після досягнення історичного максимуму в 3059,30 доларів. Це вже 17-й рекордний максимум за 2025 рік.

Reuters додало, що ф'ючерси на золото в США зросли на 1,3% і закрилися на позначці 3061 долар, також досягнувши історичного максимуму в 3071,30 доларів під час сесії.

"Схоже, що незабаром ми побачимо ф'ючерси на золото по 3100 доларів, і головним двигуном є попит на безпечні активи", - заявив Боб Хаберкорн, старший ринковий стратег RJO Futures.

Зазначимо, що після того, як Трамп оголосив про 25% мито на імпортні автомобілі, уряди від Оттави до Парижа пригрозили заходами у відповідь. Відомо, що тарифи на авто наберуть чинності 2 квітня - на наступний день після того, як Трамп оголосить про введення дзеркальних мит щодо країн, які, на думку глави Білого дому, найбільше сприяють торговому дефіциту США.

"Світові фондові ринки впали через падіння акцій деяких найбільших світових автовиробників", - пише Reuters.

Також агентство пише, що золото традиційно розглядають як засіб захисту від економічної та політичної невизначеності, і воно часто процвітає в умовах низьких процентних ставок.

Так, у середу Goldman Sachs підвищив свій прогноз ціни на золото на кінець 2025 року з 3100 доларів до 3300 доларів за унцію, пославшись на сильніший попит з боку біржових фондів і центральних банків.