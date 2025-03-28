Золото снова обновило рекорд: как изменилась цена после новых тарифов Трампа

Стартовая цена на золото выросла на 1,2% - до 3057,12 долларов за унцию по состоянию на 11:17 утра по восточному времени (17:17 по киевскому) после достижения исторического максимума в 3059,30 долларов. Это уже 17-й рекордный максимум за 2025 год.

Reuters добавило, что фьючерсы на золото в США выросли на 1,3% и закрылись на отметке 3061 долларов, также достигнув исторического максимума в 3071,30 долларов в ходе сессии.

"Похоже, что вскоре мы увидим фьючерсы на золото по 3100 долларов, и главным двигателем является спрос на безопасные активы", - заявил Боб Хаберкорн, старший рыночный стратег RJO Futures.

Отметим, что после того, как Трамп объявил о 25% пошлине на импортные автомобили, правительства от Оттавы до Парижа пригрозили ответными мерами. Известно, что тарифы на авто вступят 2 апреля - на следующий день после того, как Трамп объявит о введении зеркальных пошлин в отношении стран, которые по мнению главы Белого дома, больше всего способствуют торговому дефициту США.

"Мировые фондовые рынки упали из-за падения акций некоторых крупнейших мировых автопроизводителей", - пишет Reuters.

Также агентство пишет, что золото традиционно рассматривается как средство защиты от экономической и политической неопределенности и часто процветает в условиях низких процентных ставок.

Так, в среду Goldman Sachs повысил свой прогноз цены на золото на конец 2025 года с 3100 долларов до 3300 долларов за унцию, сославшись на более сильный спрос со стороны биржевых фондов и центральных банков.