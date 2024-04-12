Золото подорожчало до історичного максимуму: що буде з цінами далі

Спотове золото подорожчало на 0,9% до 2395,56 доларів за унцію. Ф'ючерси на американське золото зросли на 1,7% - до 2413,00 доларів.

"Одна річ, яка безперечно сприяє покупці золота, - це війни, що відбуваються по всьому світу. Якщо ми подивимося на історію, це завжди відбувалося, оскільки золото - це безпечна гавань", - сказав аналітик ACY Securities Лука Сантос.

Незважаючи на недавні дані щодо інфляції та сильний звіт про зайнятість у США минулого тижня, який викликав ще більше питань щодо можливості зниження ставок цього року, золото готується до четвертого щотижневого зростання поспіль. За рік ціни зросли понад 15%.

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"Ми очікуємо, що ціни на золото зростуть у найближчі два місяці. З технічного погляду, це ралі є результатом виходу цін на золото з рекордного 42-місячного періоду консолідації. Це схоже на те, начебто слабшає стиснута пружина", - сказав Вінсент Тай, менеджер із продажу дилера Silver Bullion.

Вищі відсоткові ставки знижують привабливість володіння золотом, що не приносить дохід.Європейський центральний банк зберіг процентні ставки на рекордно високому рівні, але дав зрозуміти, що може почати знижувати їх уже у червні.

Навіщо купують золото

Золото часто купують як притулок або інвестиції з кількох причин: