Золото оновило рекорд: чому зростають світові ціни

Ціни на золото 3 квітня продемонстрували рекордне зростання, оскільки побоювання з приводу зростання інфляції збільшили попит на золото як інструмент хеджування. Удари українських дронів по російським НПЗ посилили геополітичні ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Спотове золото подорожчало на 0,3% до 2286,24 доларів за унцію і досягло рекордного максимуму 2288,09 доларів під час сесії. З 28 березня зливки послідовно досягали рекордних максимумів. Ф'ючерси на американське золото зросли на 1,1% - до 2306,60 доларів.

"Золото продовжує отримувати потоки активів-притулків, оскільки Україна продовжує атакувати російську нафтову інфраструктуру і ігнорує зростання прибутковості американських облігацій і перспективи того, що ФРС не знизить ставки в червні", - сказав старший аналітик City Index Метт Сімпсон.

Інфляція у США

Представники Федеральної резервної системи 2 квітня заявили, що, на їхню думку, було б "розумно" тричі знизити ставки цього року, навіть незважаючи на те, що нещодавні сильніші економічні дані посіяли сумніви інвесторів щодо такого результату.

Дані цього тижня показали, що виробництво США несподівано відновилося, а зростання цін на сировину викликало побоювання, що інфляція може відновитися.

"Оскільки ціни на сировину в цілому зростають, це створює ризики нового витка інфляції - тому, можливо, інвестори хеджуються від інфляції", - сказав Сімпсон.

Золото, яке використовується для захисту від інфляції та як безпечна гавань за часів політичної та економічної невизначеності, цього року додало понад 10,8%.

"Зараз золото відчуває, що інфляція є швидше рушійною змінною, ніж відсоткові ставки, і частина імпульсу також визначається спекулянтами, хедж-фондами та товарними фондами, які починають купувати золото щоразу, коли їхні кількісні системи дають їм сигнали", - аналітик Marex. сказав Едвард Меїр.

Удари дронів по російським НПЗ

Нагадаємо, в останні місяці Україна почала атакувати НПЗ Росії, другого за величиною експортера нафти у світі, що негативно позначилося на прибутковій торгівлі Москвою нафтопродуктами.

За підрахунками Reuters, близько 14% нафтопереробних потужностей у Росії було зупинено атаками дронів.

Зокрема, 2 квітня Україна завдала масштабного удару по території Росії за допомогою дронів. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський НПЗ та виробництво "Шахедів".