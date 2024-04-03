Золото оновило рекорд: чому зростають світові ціни
Ціни на золото 3 квітня продемонстрували рекордне зростання, оскільки побоювання з приводу зростання інфляції збільшили попит на золото як інструмент хеджування. Удари українських дронів по російським НПЗ посилили геополітичні ризики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Спотове золото подорожчало на 0,3% до 2286,24 доларів за унцію і досягло рекордного максимуму 2288,09 доларів під час сесії. З 28 березня зливки послідовно досягали рекордних максимумів. Ф'ючерси на американське золото зросли на 1,1% - до 2306,60 доларів.
"Золото продовжує отримувати потоки активів-притулків, оскільки Україна продовжує атакувати російську нафтову інфраструктуру і ігнорує зростання прибутковості американських облігацій і перспективи того, що ФРС не знизить ставки в червні", - сказав старший аналітик City Index Метт Сімпсон.
Інфляція у США
Представники Федеральної резервної системи 2 квітня заявили, що, на їхню думку, було б "розумно" тричі знизити ставки цього року, навіть незважаючи на те, що нещодавні сильніші економічні дані посіяли сумніви інвесторів щодо такого результату.
Дані цього тижня показали, що виробництво США несподівано відновилося, а зростання цін на сировину викликало побоювання, що інфляція може відновитися.
"Оскільки ціни на сировину в цілому зростають, це створює ризики нового витка інфляції - тому, можливо, інвестори хеджуються від інфляції", - сказав Сімпсон.
Золото, яке використовується для захисту від інфляції та як безпечна гавань за часів політичної та економічної невизначеності, цього року додало понад 10,8%.
"Зараз золото відчуває, що інфляція є швидше рушійною змінною, ніж відсоткові ставки, і частина імпульсу також визначається спекулянтами, хедж-фондами та товарними фондами, які починають купувати золото щоразу, коли їхні кількісні системи дають їм сигнали", - аналітик Marex. сказав Едвард Меїр.
Удари дронів по російським НПЗ
Нагадаємо, в останні місяці Україна почала атакувати НПЗ Росії, другого за величиною експортера нафти у світі, що негативно позначилося на прибутковій торгівлі Москвою нафтопродуктами.
За підрахунками Reuters, близько 14% нафтопереробних потужностей у Росії було зупинено атаками дронів.
Зокрема, 2 квітня Україна завдала масштабного удару по території Росії за допомогою дронів. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський НПЗ та виробництво "Шахедів".
Навіщо купують золото
Золото часто купують як притулок або інвестиції з кількох причин:
Захист від інфляції Золото має статус інфляційного притулку, тому що його ціна зазвичай зростає в періоди високої інфляції. Це пов'язано з тим, що золото є обмеженим ресурсом і його кількість у світі обмежена.
Геополітична нестабільність. Іноді світові події, такі як конфлікти, економічні кризи, політичні негаразди тощо, можуть сильно впливати на валюти та фінансові ринки. Золото вважається більш стабільним активом у таких умовах.