Золото обновило рекорд: почему растут мировые цены

Цены на золото 3 апреля продемонстрировали рекордный рост, так как опасения по поводу растущей инфляции увеличили спрос на золото в качестве инструмента хеджирования. Удары украинских дронов по российским НПЗ усилили геополитические риски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спотовое золото подорожало на 0,3% до 2286,24 долларов за унцию и достигло рекордного максимума в 2288,09 долларов в ходе сессии. С 28 марта слитки последовательно достигали рекордных максимумов. Фьючерсы на американское золото выросли на 1,1% до 2306,60 долларов.

"Золото продолжает получать потоки активов-убежищ, поскольку Украина продолжает атаковать российскую нефтяную инфраструктуру, и игнорирует рост доходности американских облигаций и перспективы того, что ФРС не снизит ставки в июне", - сказал старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

Инфляция в США

Представители Федеральной резервной системы 2 апреля заявили, что, по их мнению, было бы "разумно" трижды снизить ставки в этом году, даже несмотря на то, что недавние более сильные экономические данные посеяли сомнения инвесторов в отношении такого результата.

Данные на этой неделе показали, что производство в США неожиданно восстановилось, а рост цен на сырье вызвал опасения, что инфляция может возобновиться.

"Поскольку цены на сырье в целом растут, это создает риски нового витка инфляции - так что, возможно, инвесторы хеджируются от инфляции", - сказал Симпсон.

Золото, которое используется для защиты от инфляции и в качестве безопасной гавани во времена политической и экономической неопределенности, в этом году прибавило более 10,8%.

"Сейчас золото ощущает, что инфляция является скорее движущей переменной, чем процентные ставки, и часть импульса также определяется спекулянтами, хедж-фондами и товарными фондами, которые начинают покупать золото всякий раз, когда их количественные системы дают им сигналы", - аналитик Marex - сказал Эдвард Меир.

Удары дронов по российским НПЗ

Напомним, в последние месяцы Украина начала атаковать НПЗ России, второго по величине экспортера нефти в мире, что отрицательно сказалось на весьма прибыльной торговле Москвой нефтепродуктами.

По подсчетам Reuters, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей в России были остановлены атаками дронов.

В частности, 2 апреля Украина нанесла масштабный удар по территории России с помощью дронов. В Татарстане поврежден третий по величине российский НПЗ, а также производство "Шахедов".