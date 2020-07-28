Золото обновило максимум благодаря ослаблению доллара

Фото: золото (пресс-служба НБУ)

Слабый доллар сделал привлекательными инвестиции в золото и нефть

Цена золота во вторник, 28 июля, взлетела почти на 40 долларов, достигнув исторического максимума 1980 долларов за унцию. Затем после волны продаж цена опустилась до 1940 долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Золото подорожало на 125 долларов всего за неделю, поскольку инвесторы делают ставку на то, что Федеральный резерв США подтвердит свою сверхмягкую политику на этой неделе и, возможно, сигнализирует о терпимости к более высокой инфляции в долгосрочной перспективе.

Кроме того, республиканцы в Сенате США обнародовали информацию о предложении помощи на сумму 1 трлн долларов, прежде чем в пятницу истечет срок действия пособий по безработице. Предложение может предусматривать сокращение пособий до 200 долларов 600 долларов, что станет серьезным ударом по доходам домохозяйств и покупательской способности.

Помощь крайне необходима, учитывая, что 30 млн американцев не имеют работы, а отдельные штаты снова ужесточают ограничения, и эта тенденция также сказалась на долларе США.

Доллар в последние дни снижается почти ко всем валютам, достигнув двухлетнего минимума по корзине валют на 93,416. Однако затем доллар вырос до 93,838. С начала июля он снизился на 3,6% и может показать рекордное почти за десять лет месячное снижение. Курс евро к доллару поднялся 1,1781, а затем снизился до 1,1732.

Ослабление доллара в сочетании с неопределенностью относительно COVID-19 и преобладанием отрицательных реальных доходностей облигаций способствовала росту цены на драгоценные металлы.

Нефть также извлекает выгоду из падающего доллара, однако цены сдерживаются беспокойством по поводу спроса, поскольку страны вводят дополнительные ограничения на поездки.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,62% до 43,68 долларов за баррель, а американская нефть WTI поднялась 0,24% до 41,70 долларов.

Напомним, 27 июля золото взлетело до рекордно высокого в истории уровня 1943 долларов за унцию, превысив пик, достигнутый в сентябре 2011 года.

Отметим, в апреле один из крупнейших банков в мире, Bank of America, повысил свою 18-месячную целевую цену на золото до 3000 долларов за унцию.