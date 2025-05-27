"Золотий купол" Трампа довів КНДР до істерики: твердять про ядерну війну в космосі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У вівторок Центральне телеграфне агентство Кореї заявило, що програма "являє собою сценарій ядерної війни в космосі, що підтримує стратегію США з однополярного панування". Агентство подало інформацію посилаючись на меморандум інституту при Міністерстві закордонних справ у Пхеньяні.

У меморандумі програма США описується, як "вершина самовдоволення, зарозумілості, свавільної та довільної практики". Також додається, що Вашингтон "наполегливо прагне мілітаризувати космічний простір, стверджуючи, що той, хто домінує в космосі, може здобути перемогу в майбутній війні".

Минулого тижня Трамп пообіцяв, що "Золотий купол" має бути введений в експлуатацію до кінця його терміну. Він заявив, що система зможе захистити США від таких загроз, як балістичні ракети, а також гіперзвукові та крилаті ракети. Як пише Bloomberg, більша частина технологій навколо системи залишається неперевіреною, особливо плани зі створення космічних перехоплювачів для збивання балістичних ракет, що наближаються.

Протягом останніх кількох років Північна Корея намагається додати до свого арсеналу міжконтинентальну балістичну ракету з кількома боєголовками - крок, який збільшить шанс того, що принаймні одна ядерна боєголовка пролетить повз перехоплювачі та досягне своєї мети.

Минулого року країна заявила, що успішно провела випробування багатозарядної ракетної системи. Водночас військові Південної Кореї звинуватили Північну Корею у використанні "обману і перебільшення" для приховування ракети, яка вибухнула на ранніх стадіях польоту.

Також видання зазначило, що КНДР приєднується до Китаю в критиці плану "Золотий купол". Представник МЗС Китаю Мао Нін раніше заявила, що це "порушує принцип мирного використання космічного простору", додавши, що це покладе початок гонці озброєнь.

Пекін зі свого боку протягом десятиліть був найбільшим благодійником Пхеньяну, надаючи допомогу, яка підтримувала економіку, що сильно постраждала від міжнародних санкцій через ядерну програму Північної Кореї.

Минулого місяця Трамп заявив, що планує зв'язатися з Північною Кореєю "в якийсь момент", і повторив, що має "дуже хороші стосунки" з лідером Кім Чен Ином.

Під час свого першого терміну Трамп оголосив про припинення або скорочення деяких великих військових навчань США і Південної Кореї після початку особистих переговорів з Кімом. І хоч ці обговорення зрештою провалилися, Трамп продемонстрував готовність відновити переговори під час свого другого терміну.