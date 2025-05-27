"Золотой купол" Трампа довел КНДР до истерики: твердят про ядерную войну в космосе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что программа "представляет собой сценарий ядерной войны в космосе, поддерживающий стратегию США по однополярному господству". Агентство подало информацию ссылаясь на меморандум института при Министерстве иностранных дел в Пхеньяне.

В меморандуме программа США описывается, как "вершина самодовольства, высокомерия, своевольной и произвольной практики". Также добавляется, что Вашингтон "настойчиво стремится милитаризировать космическое пространство, утверждая, что тот, кто доминирует в космосе, может одержать победу в будущей войне".

На прошлой неделе Трамп пообещал, что "Золотой купол" должен быть введен в эксплуатацию к концу его срока. Он заявил, что система сможет защитить США от таких угроз, как баллистические ракеты, а также гиперзвуковые и крылатые ракеты. Как пишет Bloomberg, большая часть технологий вокруг системы остается непроверенной, особенно планы по созданию космических перехватчиков для сбивания приближающихся баллистических ракет.

В течение последних нескольких лет Северная Корея пытается добавить в свой арсенал межконтинентальную баллистическую ракету с несколькими боеголовками - шаг, который увеличит шанс того, что по крайней мере одна ядерная боеголовка пролетит мимо перехватчиков и достигнет своей цели.

В прошлом году страна заявила, что успешно провела испытание многозарядной ракетной системы. В то же время военные Южной Кореи обвинили Северную Корею в использовании «обмана и преувеличения» для сокрытия ракеты, которая взорвалась на ранних стадиях полета.

Также издание отметило, что КНДР присоединяется к Китаю в критике плана "Золотой купол". Представитель МИД Китая Мао Нин ранее заявила, что это "нарушает принцип мирного использования космического пространства", добавив, что это положит начало гонке вооружений.

Пекин в свою очередь на протяжении десятилетий был крупнейшим благодетелем Пхеньяна, предоставляя помощь, которая поддерживала экономику, которая сильно пострадала от международных санкций из-за ядерной программы Северной Кореи.

В прошлом месяце Трамп заявил, что планирует связаться с Северной Кореей "в какой-то момент", и повторил, что у него "очень хорошие отношения" с лидером Ким Чен Ыном.

Во время своего первого срока Трамп объявил о приостановке или сокращении некоторых крупных военных учений США и Южной Кореи после начала личных переговоров с Кимом. И хоть эти обсуждения в конечном итоге провалились, Трамп продемонстрировал готовность возобновить переговоры во время своего второго срока.