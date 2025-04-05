Золота чортова дюжина: ПСЖ – 13-разовий чемпіон Франції

У 28-му турі команда Луїса Енріке обіграла "Анже" з мінімальним рахунком – 1:0. Це дозволило парижанам достроково завоювати чемпіонський титул (для цього їм вистачило б і нічиєї).

За шість турів до кінця чемпіонату ПСЖ випереджає найближчого переслідувача – "Монако" на 24 очки. Столичний клуб уже ні за яких обставин не втратить першу сходинку.

Для парижан цей титул став 13-м в історії, що є новим рекордом турніру. Друге місце в топі посідає "Сент-Етьєн" з десятьма титулами.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке здобув друге чемпіонство з командою. Загалом же це його п'ятий трофей з паризьким клубом – ще одного разу він вигравав Кубок і двічі – Суперкубок.

У сезоні-2024/25 ПСЖ претендує на квадрупл. Парижани 24 травня зіграють у фіналі Кубка Франції проти "Реймса". Також вони продовжують боротьбу у Лізі чемпіонів, де вийшли в чвертьфінал. Крім того, команда – серед учасників клубного чемпіонату світу.

Що відомо про ПСЖ

ПСЖ або "Парі Сен-Жермен" (від назви столиці Франції та району Сен-Жермен) з'явився у 1970 році після об'єднання двох клубів – "Париж" та "Стад Сен-Жермен".

Уже в своєму першому професійному сезоні ПСЖ вийшов до Ліги 1, але в сезоні-1971/72 опинився у кризі – через розбіжності в керівництві клуб розділився на два: "Париж" і "Парі Сен-Жермен". Останній був відправлений до третього дивізіону французького футболу.

Втім, ПСЖ швидко повернувся в еліту – вже в сезоні-1974/75 клуб знову грав у Лізі 1 і з того часу жодного разу її не залишав.

Перший трофей ПСЖ здобув у сезоні-1981/82 – Кубок Франції. Наступного року парижани повторили цей успіх, до того ж вперше увійшли до трійки призерів Ліги 1, ставши третіми, і дебютували в єврокубках. А в 1986 році команда вперше стала чемпіоном Франції.

Справжнім гегемоном французького футболу парижани стали, починаючи з 2011 року, коли 70 % акцій клубу купив фонд Qatar Sports Investments. З того часу ПСЖ виграв вже 33 трофеї. Зокрема здобув 11 чемпіонств зі своїх 13-ти. А також у 2020 році вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Перемоги на міжнародній арені – наразі слабке місце паризького клубу. До цього часу він може похвалитися лише одним тріумфом – перемогою в Кубку кубків ще в докатарський період, у 1996 році.