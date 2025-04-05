Золотая чертова дюжина: ПСЖ - 13-кратный чемпион Франции

В 28-м туре команда Луиса Энрике обыграла "Анже" с минимальным счетом - 1:0. Это позволило парижанам досрочно завоевать чемпионский титул (для этого им хватило бы и ничьей).

За шесть туров до конца чемпионата ПСЖ опережает ближайшего преследователя - "Монако" на 24 очка. Столичный клуб уже ни при каких обстоятельствах не потеряет первую строчку.

Для парижан этот титул стал 13-м в истории, что является новым рекордом турнира. Второе место в топе занимает "Сент-Этьен" с десятью титулами.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике получил второе чемпионство с командой. В целом же это его пятый трофей с парижским клубом - еще однажды он выигрывал Кубок и дважды - Суперкубок.

В сезоне-2024/25 ПСЖ претендует на квадрупл. Парижане 24 мая сыграют в финале Кубка Франции против "Реймса". Также они продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где вышли в четвертьфинал. Кроме того, команда - среди участников клубного чемпионата мира.

Что известно о ПСЖ

ПСЖ или "Пари Сен-Жермен" (от названия столицы Франции и района Сен-Жермен) появился в 1970 году после объединения двух клубов - "Париж" и "Стад Сен-Жермен".

Уже в своем первом профессиональном сезоне ПСЖ вышел в Лигу 1, но в сезоне-1971/72 оказался в кризисе - из-за разногласий в руководстве клуб разделился на два: "Париж" и "Пари Сен-Жермен". Последний был отправлен в третий дивизион французского футбола.

Впрочем, ПСЖ быстро вернулся в элиту - уже в сезоне-1974/75 клуб снова играл в Лиге 1 и с тех пор ни разу ее не покидал.

Первый трофей ПСЖ получил в сезоне-1981/82 - Кубок Франции. В следующем году парижане повторили этот успех, к тому же впервые вошли в тройку призеров Лиги 1, став третьими, и дебютировали в еврокубках. А в 1986 году команда впервые стала чемпионом Франции.

Настоящим гегемоном французского футбола парижане стали, начиная с 2011 года, когда 70% акций клуба купил фонд Qatar Sports Investments. С тех пор ПСЖ выиграл уже 33 трофея. В частности получил 11 чемпионств из своих 13-ти. А также в 2020 году вышел в финал Лиги чемпионов.

Победы на международной арене - пока слабое место парижского клуба. К этому времени он может похвастаться лишь одним триумфом - победой в Кубке кубков еще в докатарский период, в 1996 году.