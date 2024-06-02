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Зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії призведе до зупинок підприємств, - експерт

Фото: зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії призведе до зупинок підприємств (Віталій Носач, РБК-Україна) 
Автор: Юлія Бойко

Рішення Кабміну, яке зобов'язує промисловість імпортувати 80% електроенергії, призведе до зупинок підприємств, зростання безробіття та економічного колапсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова.

За його словами, імпортної електроенергії не вистачить на всі підприємства, а дефіцит спричинить зростання цін у рази. 

"Якщо електроенергія буде в такій недостатній кількості, вона зросте багаторазово в ціні. І її все одно не вистачатиме", - наголосив Каленков. 

На його думку, це рішення призведе лише до погіршення економічної ситуації та втрати постачання ЗСУ. 

"Підприємства зупиняються, люди втрачають роботу, до бюджету не надходять кошти. Це просто спіраль смерті, в яку наші чиновники самі себе заганяють. У цьому плані промисловість – це має бути останнє, що відключається. Не кажучи вже про те, що наша промисловість, наприклад, постачає величезну кількість товарів безпосередньо на оборону. Це рішення повернеться бумерангом - у вигляді підприємств, що закриваються, безробіття і колапсу економіки", - резюмував Каленков.

Як відомо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. "Укренерго", зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%. 

Бізнес виступив проти цієї ініціативи, адже ціна за доставку електроенергії через кордон різко підскочить, і підприємствам буде простіше просто зупинитися, чим імпортувати. 

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Електроенергія