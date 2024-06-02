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Обязательство для промышленности импортировать 80% электроэнергии приведет к остановкам предприятий, - эксперт

Фото: обязательство для промышленности импортировать 80% электроэнергии приведет к остановкам предприятий (Виталий Носач, РБК-Украина) 
Автор: Юлия Бойко

Решение Кабмина, обязывающее промышленность импортировать 80% электроэнергии, приведет к остановкам предприятий, росту безработицы и экономическому коллапсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова.

По его словам, импортной электроэнергии не хватит на все предприятия, а дефицит повлечет за собой рост цен в разы.

"Если электроэнергия будет в таком недостаточном количестве, она вырастет многократно в цене. И ее все равно не хватит", - подчеркнул Каленков.

По его мнению, это решение приведет только к ухудшению экономической ситуации и потере поставок ВСУ.

"Предприятия останавливаются, люди теряют работу, в бюджет не поступают средства. Это просто спираль смерти, в которую наши чиновники сами себя загоняют. В этом плане промышленность - должно быть последнее, что отключается. Не говоря уже о том, что наша промышленность, например, снабжает огромное количество товаров непосредственно на оборону. Это решение вернется бумерангом - в виде закрывающихся предприятий, безработицы и коллапса экономики", - резюмировал Каленков.

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. "Укрэнерго" со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать.

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Электроэнергия