Зобов’язання для бізнесу імпортувати 80% електроенергії призведе до втрати конкурентоспроможності, - УСПП

Він підкреслив, що підприємства, які не матимуть змогу імпортувати електроенергію, не будуть захищені від примусових відключень, що негативно вплине на виробничі процеси.

"Крім того, імпорт електроенергії може бути дорожчим, ніж внутрішнє постачання. Бізнес може зіткнутися з підвищенням витрат, що негативно вплине на їхню конкурентоспроможність і фінансову стабільність", – зазначив Кінах.

Саме тому, за його словами, позицією Українського союзу промисловців і підприємців є підготовка спільно із урядом, енергогенеруючими компаніями, бізнес-асоціаціями, експертами та профільними інституціями програми залучення інвестицій під модернізацію енергетичної інфраструктури, що позитивно вплине на енергетичний сектор України у довгостроковій перспективі.