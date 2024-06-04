Обязательство для бизнеса импортировать 80% электроэнергии приведет к потере конкурентоспособности, - УСПП

Он подчеркнул, что предприятия, которые не смогут импортировать электроэнергию, не будут защищены от принудительных отключений, что окажет негативное влияние на производственные процессы.

"Кроме того, импорт электроэнергии может быть дороже, чем внутренние поставки. Бизнес может столкнуться с повышением затрат, что негативно повлияет на их конкурентоспособность и финансовую стабильность", – отметил Кинах.

Именно поэтому, по его словам, позиция Украинского союза промышленников и предпринимателей - подготовка совместно с правительством, энергогенерирующими компаниями, бизнес-ассоциациями, экспертами и профильными институтами программы привлечения инвестиций под модернизацию энергетической инфраструктуры, что положительно повлияет на энергетический сектор Украины в долгосрочной перспективе.