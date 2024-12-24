Зняття готівки в Україні та за кордоном: які суми можна отримати і де це зробити

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Заходи, які НБУ вжив на початку вторгення, мали на меті захист фінансової стабільності, міжнародних резервів та запобігання неконтрольованому відтоку валюти. В Україні і до цього існували деякі обмеження на валютні операції та зняття готівки, але вони були менш жорсткими і більше стосувалися валютного ринку.

Де та скільки готівки можна зняти в Україні

Сьогодні в Україні громадяни можуть знімати до 100 тисяч гривень на день з одного рахунку в касах банків. При цьому банкомати дозволяють отримати до 50 тисяч гривень на добу, залежно від ліміту на картці.

Якщо ви зняли 50 тисяч гривень з банкомату за один день, то протягом цього ж дня ви можете зняти ще 50 тисяч гривень з банківської каси. Іншими словами, максимальна сума готівки, яку можна зняти за один день, складає 100 тисяч гривень, незалежно від того чи це банкомат, чи каса банку.



За інформацією НБУ, у банкоматах Укрексімбанку можна зняти найбільше серед українських банків за одну операцію – до 25 тисяч гривень, при цьому кількість операцій не обмежена. Водночас, в Укргазбанку діє найменший ліміт на одну операцію – 5 тисяч гривень, з максимальним зняттям до 20 тисяч гривень на добу.

Умови зняття готівки у різних банкоматах (інфографіка: bank.gov.ua)

До 20 тисяч гривень можно зняти за одну операцію в наступних банках:

ПриватБанк – повторити можна знову через 3 години.

Ощадбанк – 50 тис. грн на добу.

Райффайзен Банк – 20 тис. грн на добу.

Універсал банк – 20 тис. грн на добу.

Sense Bank – 20 тис. грн на добу.

ПУМБ – 20 тис. грн на добу.

Укрсиббанк – 20 тис. грн на добу.

Зняття готівки сумою в 10 тисяч гривень на одну операцію обмежано в наступних банках:

ОТП Банк – кількість операцій – не обмежена.

Південний – 20 тис. грн на добу.

KredoBank – повторити можна знову через 2,5 години.

ТАСКОМБАНК.

Окрім банкоматів і кас банків, готівку можна отримати у магазинах, аптеках чи на АЗС. Для цього потрібно зробити покупку карткою і попросити касира видати готівку. Зазвичай це від 500 до 6 тисяч гривень, але точну суму краще уточнити на касі.

Супермаркети та магазини, де можна зняти до 6 тисяч гривень:

АТБ-Маркет.

Сільпо.

Фора.

FOZZY.

VARUS.

ЛотОК.

Точка.

Thrash.

У торгових мережах Сім23 та EVA можна зняти до 2 тис. грн. У мережа супермаректів Novus та кондитерскій корпорації Roshen – до 500 грн.

Мережі АЗС

ОККО та WOG (6 тис. грн).

Укрнафта (до 5 тис. грн).

БРСМ-Нафта (до 500 грн).

У всіх нижчевказаних аптеках, за даними НБУ, можна зняти 6 тис. грн готівки:

Біла ромашка.

Аптека Доброго Дня.

Аптека АНЦ.

Аптека Копійка.

Аптека 9·1·1.

Аптека оптових цін.

МедСервіс.

Через банківські термінали та каси можна здійснювати анонімні перекази до 5 тисяч гривень. Проте, якщо зробити кілька таких переказів підряд, банк може розпочати фінансовий моніторинг. Банки уважно слідкують за операціями, особливо для ФОП і фізичних осіб. Зняття понад 50% обігових коштів у готівку може викликати додаткову увагу.

Згідно з Постановою НБУ №148, готівкові розрахунки також обмежені: фізична особа може оплатити готівкою до 50 тисяч гривень за одну операцію, а для ФОП цей ліміт становить 10 тисяч гривень. Пріоритет надається безготівковим розрахункам.

Зняття готівки за кордоном

Національний банк встановив ліміт на зняття готівки за кордоном: до 12 500 гривень на тиждень або до 50 тисяч гривень на місяць. Проте кожен банк може знижувати ці ліміти. Зазвичай комісія за зняття готівки за кордоном становить 1-2%.

В Україні з валютних рахунків дозволено знімати суму, еквівалентну 100 тисячам гривень на день. Винятки можливі лише для платежів державного значення.

Для зняття готівки за кордоном найзручніше користуватися банкоматами. Також це можна зробити у банківських відділеннях через POS-термінали, однак за це зазвичай стягується комісія у 2%.

Додатково власники карток Mastercard від ПриватБанку можуть отримати готівку на касах торгових точок у Польщі та Німеччині після здійснення покупки. Знімати готівку можна без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів. Однак умови видачі готівки та доступність такої послуги варто уточнювати безпосередньо на касі. Сервіс також працює в інших країнах ЄС, Великобританії, Австралії.