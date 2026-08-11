Зняття готівки, купівля валюти та перекази: які нові ліміти НБУ ввів з 11 серпня

Українці тепер можуть купувати більше валюти та вдвічі більші суми знімати з рахунків. НБУ запустив великий пакет валютної лібералізації, що змінив правила для карток, переказів та готівки.
Які нові ліміти запрацювали з 11 серпня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Національний банк України запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень, який почав діяти з 11 серпня 2026 року. Основна увага зосереджена на підтримці фізичних осіб, проте нововведення також стосуються бізнесу та фінансового сектору. У НБУ зазначають, що ці кроки не створять ризиків для валютного ринку та вже закладені в макропрогноз.
Купівля валюти та інвестиції: Ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти населеням збільшено до 200 тис. грн на місяць (раніше було 50 тис. грн). У межах цієї суми тепер можна купувати не лише валюту, а й безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.
Зняття готівки: Ліміт на зняття готівкових коштів із валютних рахунків (як в Україні, так і за кордоном) підвищено до 200 тис. грн на день (проти 100 тис. грн раніше).
Оплата за кордоном та оренда житла:
Зняття готівки та корпоративні картки:
Стимулююча лібералізація та благодійність:
Розрахунки експортерів: Українським експортерам дозволили сплачувати штрафи, пені, бонуси та відшкодування збитків контрагентам-нерезидентам у межах 10% від загальної вартості товарів, поставлених після 23 лютого 2021 року.
Також запроваджено низку точкових змін щодо репатріації дивідендів при зміні форми бізнесу, повернення грантів міжнародним організаціям, розрахунків за акредитивами та інших операцій.
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