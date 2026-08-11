Зняття готівки, купівля валюти та перекази: які нові ліміти НБУ ввів з 11 серпня

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Збільшення лімітів для громадян: Нацбанк підвищив ліміт на купівлю безготівкової валюти до 200 тис. грн на місяць (із 50 тис. грн) і дозволив купувати за ці кошти банківські метали та цінні папери.

Нацбанк підвищив ліміт на купівлю безготівкової валюти до 200 тис. грн на місяць (із 50 тис. грн) і дозволив купувати за ці кошти банківські метали та цінні папери. Готівка та розрахунки за кордоном: Ліміт на зняття готівки з рахунків збільшено до 200 тис. грн на день, а ліміт на оплату товарів, послуг і оренди житла за кордоном з гривневих рахунків та через SWIFT піднято до 200 тис. грн на місяць.

Ліміт на зняття готівки з рахунків збільшено до 200 тис. грн на день, а ліміт на оплату товарів, послуг і оренди житла за кордоном з гривневих рахунків та через SWIFT піднято до 200 тис. грн на місяць. Зміни для бізнесу: Юридичним особам збільшили ліміти на зняття готівки, розрахунки корпоративними картками за кордоном, а також розширили можливості для благодійних внесків на потреби ЗСУ та Нацгвардії.

Національний банк України запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень, який почав діяти з 11 серпня 2026 року. Основна увага зосереджена на підтримці фізичних осіб, проте нововведення також стосуються бізнесу та фінансового сектору. У НБУ зазначають, що ці кроки не створять ризиків для валютного ринку та вже закладені в макропрогноз.

Що змінилося для громадян

Купівля валюти та інвестиції: Ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти населеням збільшено до 200 тис. грн на місяць (раніше було 50 тис. грн). У межах цієї суми тепер можна купувати не лише валюту, а й безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

Зняття готівки: Ліміт на зняття готівкових коштів із валютних рахунків (як в Україні, так і за кордоном) підвищено до 200 тис. грн на день (проти 100 тис. грн раніше).

Оплата за кордоном та оренда житла:

Ліміт на розрахунки з гривневих рахунків за товари, роботи та послуги за кордоном збільшено до 200 тис. грн на місяць (із 100 тис. грн). Тепер у цій межі можна також оплачувати оренду житла. Такі платежі дозволено здійснювати не лише картками, а й через перекази з рахунку на рахунок (наприклад, через систему SWIFT).

Додано можливість переказів із валютних рахунків за кордон (через SWIFT) на суму до 200 тис. грн на місяць для оплати товарів, робіт і послуг.

Існуючий ліміт у 500 тис. грн на місяць для оплати проживання за кордоном валютною карткою тепер поширюється й на оплату оренди житла, а також на перекази з валютних рахунків.

Що змінилося для бізнесу

Зняття готівки та корпоративні картки:

Ліміти на зняття готівки для юридичних осіб збільшено до 200 тис. грн на день (з гривневих та валютних рахунків в Україні й за кордоном).

Зняття готівки з гривневих корпоративних карток за кордоном тепер дозволено в межах 140 тис. грн на календарний місяць.

Ліміт на розрахунки за кордоном за товари, роботи та послуги з гривневих корпоративних карток підвищено до 400 тис. грн на місяць.

Стимулююча лібералізація та благодійність:

Окрім чинного "донатного" ліміту, запроваджено "додатковий" ліміт, який формуватиметься за рахунок прямих благодійних внесків на користь військових частин ЗСУ та Нацгвардії (здійснених із 10 серпня 2026 року та підтверджених аудиторським звітом "великої четвірки").

Компанії зможуть передавати свої "інвестиційний" та "додатковий" ліміти іншим юридичним особам із тієї ж бізнес-групи.

Розрахунки експортерів: Українським експортерам дозволили сплачувати штрафи, пені, бонуси та відшкодування збитків контрагентам-нерезидентам у межах 10% від загальної вартості товарів, поставлених після 23 лютого 2021 року.

Також запроваджено низку точкових змін щодо репатріації дивідендів при зміні форми бізнесу, повернення грантів міжнародним організаціям, розрахунків за акредитивами та інших операцій.

Зміни для фінансового сектору