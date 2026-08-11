Снятие наличных, покупка валюты и переводы: какие новые лимиты НБУ ввел с 11 августа

Главное:

Увеличение лимитов для граждан: Нацбанк повысил лимит на покупку безналичной валюты до 200 тыс. грн в месяц (с 50 тыс. грн) и разрешил покупать за эти средства банковские металлы и ценные бумаги.

Нацбанк повысил лимит на покупку безналичной валюты до 200 тыс. грн в месяц (с 50 тыс. грн) и разрешил покупать за эти средства банковские металлы и ценные бумаги. Наличные и расчеты за рубежом: Лимит на снятие наличных со счетов увеличен до 200 тыс. грн в день, а лимит на оплату товаров, услуг и аренды жилья за рубежом с гривневых счетов и через SWIFT поднят до 200 тыс. грн в месяц.

Лимит на снятие наличных со счетов увеличен до 200 тыс. грн в день, а лимит на оплату товаров, услуг и аренды жилья за рубежом с гривневых счетов и через SWIFT поднят до 200 тыс. грн в месяц. Изменения для бизнеса: Юридическим лицам увеличили лимиты на снятие наличных, расчеты корпоративными картами за рубежом, а также расширили возможности благотворительных взносов на нужды ВСУ и Нацгвардии.

Национальный банк Украины ввел масштабный пакет смягчения валютных ограничений, который вступил в силу с 11 августа 2026 года. Основное внимание сосредоточено на поддержке физических лиц, однако нововведения также касаются бизнеса и финансового сектора. В НБУ отмечают, что эти шаги не создадут риска для валютного рынка и уже заложены в макропрогноз.

Что изменилось для граждан

Покупка валюты и инвестиции: Лимит на покупку безналичной иностранной валюты населением увеличен до 200 тыс. грн в месяц (ранее было 50 тыс. грн). В этой сумме теперь можно покупать не только валюту, но и безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов.

Снятие наличных: Лимит на снятие наличных средств с валютных счетов (как в Украине, так и за рубежом) повышен до 200 тыс. грн в день (против 100 тыс. грн раньше).

Оплата за границей и аренда жилья:

Лимит на расчеты по гривневым счетам за товары, работы и услуги за рубежом увеличен до 200 тыс. грн в месяц (со 100 тыс. грн). Теперь в этом пределе можно также оплачивать аренду жилья. Такие платежи разрешено осуществлять не только карточками, но через переводы со счета на счет (например, через систему SWIFT).

Добавлена возможность перевода с валютных счетов за границу (через SWIFT) на сумму до 200 тыс. грн в месяц для оплаты товаров, работ и услуг.

Существующий лимит в 500 тыс. грн в месяц для оплаты проживания за границей валютной картой теперь распространяется и на аренду жилья, а также на переводы с валютных счетов.

Что изменилось для бизнеса

Снятие наличных и корпоративные карты:

Лимиты на снятие наличных денег для юридических лиц увеличены до 200 тыс. грн в день (с гривневых и валютных счетов в Украине и за рубежом).

Снятие наличных с гривневых корпоративных карт за границей теперь разрешено в пределах 140 тыс. грн в календарный месяц.

Лимит на расчеты за границей за товары, работы и услуги по гривневым корпоративным картам повышен до 400 тыс. грн в месяц.

Стимулирующая либерализация и благотворительность:

Кроме "донатного" лимита, введен "дополнительный" лимит, который будет формироваться за счет прямых благотворительных взносов в пользу воинских частей ВСУ и Нацгвардии (осуществленных с 10 августа 2026 года и подтвержденных аудиторским отчетом "большой четверки").

Компании смогут передавать свои "инвестиционные" и "дополнительные" лимиты другим юридическим лицам из той же бизнес-группы.

Расчеты экспортеров: Украинским экспортерам разрешили платить штрафы, пеню, бонусы и возмещение ущерба контрагентам-нерезидентам в пределах 10% от общей стоимости товаров, поставленных после 23 февраля 2021 года.

Также введен ряд точечных изменений по репатриации дивидендов при изменении формы бизнеса, возвращении грантов международным организациям, расчетам по аккредитивам и другим операциям.

Изменения для финансового сектора