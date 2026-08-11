Снятие наличных, покупка валюты и переводы: какие новые лимиты НБУ ввел с 11 августа

Украинцы теперь могут покупать больше валюты и вдвое большие суммы снимать со счетов. НБУ запустил большой пакет валютной либерализации, изменивший правила для карт, переводов и наличных денег.
Какие новые лимиты заработали с 11 августа - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Национальный банк Украины ввел масштабный пакет смягчения валютных ограничений, который вступил в силу с 11 августа 2026 года. Основное внимание сосредоточено на поддержке физических лиц, однако нововведения также касаются бизнеса и финансового сектора. В НБУ отмечают, что эти шаги не создадут риска для валютного рынка и уже заложены в макропрогноз.
Покупка валюты и инвестиции: Лимит на покупку безналичной иностранной валюты населением увеличен до 200 тыс. грн в месяц (ранее было 50 тыс. грн). В этой сумме теперь можно покупать не только валюту, но и безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов.
Снятие наличных: Лимит на снятие наличных средств с валютных счетов (как в Украине, так и за рубежом) повышен до 200 тыс. грн в день (против 100 тыс. грн раньше).
Оплата за границей и аренда жилья:
Снятие наличных и корпоративные карты:
Стимулирующая либерализация и благотворительность:
Расчеты экспортеров: Украинским экспортерам разрешили платить штрафы, пеню, бонусы и возмещение ущерба контрагентам-нерезидентам в пределах 10% от общей стоимости товаров, поставленных после 23 февраля 2021 года.
Также введен ряд точечных изменений по репатриации дивидендов при изменении формы бизнеса, возвращении грантов международным организациям, расчетам по аккредитивам и другим операциям.
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