Знятих з військового обліку не випускають за кордон: юрист вказав на важливий нюанс

"Знятий з обліку" і "виключений з обліку": в чому різниця

До вторгнення РФ в Україну великого значення термінології щодо зняття з обліку не надавали, і багато чоловіків призовного віку могли отримати у військкоматах штамп "знятий з обліку". Але виявилося, що таким людям виїхати за кордон проблематично, і їх можуть не випустити з країни.

Також законами передбачений інший термін – "виключений з обліку". Такі чоловіки вже можуть перетнути кордон безперешкодно, каже Антон Маринич.

"Слід розуміти: відмітка "знятий з обліку" не означає, що чоловік не військовозобов'язаний. А ось якщо чоловік "виключений з обліку", то кордон він може перетинати безперешкодно", – пояснює він різницю у термінах.

Зняття з обліку відбувається при зміні місця проживання і ніяк не впливає на придатність до служби, а виключений з обліку застосовується коли чоловіка визнали взагалі непридатним до військової служби.

Фото: Відмітка "знятий з обліку" не означає, що чоловік не військовозобов'язаний (Getty Images)

"Якщо ви маєте тільки відмітку "невійськовозобов'язаний", не можна однозначно сказати, як це буде розцінено прикордонником і чи прийме він рішення випустити чоловіка за кордон. "Виключений з обліку" передбачає абсолютне виключення з військового обліку. Це стосується як призовника, резервіста, так обмежено придатного", – коментує співрозмовник.

Кого можуть зняти з військового обліку

Закон "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачає, що з військового обліку можуть виключити такі категорії українців:

призваних чи прийнятих на військову службу;

визнаних ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку;

тих, що проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

засуджених до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

засуджених за злочин на час відбування покарання у місцях позбавлення волі;

тих, хто досяг граничного віку 60 років;

військовослужбовців чи військовозобов'язаних, які померли;

людей, які втратили українське громадянство.

"Проблема полягає в тому, що раніше діяв Наказ Міністерства оборони України №207 від 12.07.1999 року, яким не було передбачено "виключення з обліку" а діяв термін "зі зняттям з військового обліку", і саме через це цього можуть виникнути складнощі при перетині кордону", – звертає увагу юрист.