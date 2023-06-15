Знятих з військового обліку не випускають за кордон: юрист вказав на важливий нюанс

Під час загальної мобілізації в Україні виїзд чоловіків віком 18-60 років за кордон обмежений. Але вільно виїздити можуть ті, хто не перебуває на військовому обліку. Однак у ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що знятих із військового обліку за кордон можуть все ж не випустити.
У коментарі РБК-Україна адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич пояснив, чи справді можуть не випускати за кордон знятих з військового обліку чоловіків.
До вторгнення РФ в Україну великого значення термінології щодо зняття з обліку не надавали, і багато чоловіків призовного віку могли отримати у військкоматах штамп "знятий з обліку". Але виявилося, що таким людям виїхати за кордон проблематично, і їх можуть не випустити з країни.
Також законами передбачений інший термін – "виключений з обліку". Такі чоловіки вже можуть перетнути кордон безперешкодно, каже Антон Маринич.
"Слід розуміти: відмітка "знятий з обліку" не означає, що чоловік не військовозобов'язаний. А ось якщо чоловік "виключений з обліку", то кордон він може перетинати безперешкодно", – пояснює він різницю у термінах.
Зняття з обліку відбувається при зміні місця проживання і ніяк не впливає на придатність до служби, а виключений з обліку застосовується коли чоловіка визнали взагалі непридатним до військової служби.
"Якщо ви маєте тільки відмітку "невійськовозобов'язаний", не можна однозначно сказати, як це буде розцінено прикордонником і чи прийме він рішення випустити чоловіка за кордон. "Виключений з обліку" передбачає абсолютне виключення з військового обліку. Це стосується як призовника, резервіста, так обмежено придатного", – коментує співрозмовник.
Закон "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачає, що з військового обліку можуть виключити такі категорії українців:
"Проблема полягає в тому, що раніше діяв Наказ Міністерства оборони України №207 від 12.07.1999 року, яким не було передбачено "виключення з обліку" а діяв термін "зі зняттям з військового обліку", і саме через це цього можуть виникнути складнощі при перетині кордону", – звертає увагу юрист.
Нагадаємо, в Україні готують законопроект щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду.
Також юрист пояснив РБК-Україна, як працює легальний спосіб виїзду чоловіків за кордон.
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