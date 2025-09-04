ua en ru
Зняти напругу: Мінфін та НБУ змінили проєкт про реєстр банківських рахунків та сейфів

Україна, Четвер 04 вересня 2025 11:01

Зняти напругу: Мінфін та НБУ змінили проєкт про реєстр банківських рахунків та сейфів Фото: Банківські рахунки та сейфи занесуть до реєстру (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів та НБУ вирішили змінити законопроєкти, необхідні для приєднання України SEPA - єдиної зони платежів у євро. Податкова не буде вести реєстр банківських рахунків та сейфів.

Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Ніколайчук повідомив, що кілька місяців тому були подані законопроєкти до парламенту, водночас вони були відкликані через зміну уряду.

"Протягом останніх тижнів ми мали активну комунікацію в межах робочої групи, яку очолює Міністерство фінансів. Вирішили не просто переподавати ці два законопроєкти, а дещо змінити з огляду на критичні зауваження від депутатів та суспільства", - сказав він.

За його словами, серед іншого, вирішили переформатувати механізм збирання інформації про банківські рахунки та сейфи.

"Поки базовий варіант, що це буде робити сам Мінфін. Зараз напрацьовуються відповідні конструкції, які це забезпечать", - додав він.

Зняття напруги

Ніколайчук висловив сподівання, "що це зменшить градус напруги і дозволить відносно швидко забезпечити голосування цих законопроєктів в парламенті".

Перший заступник голови НБУ заявив, що це відкриє для нас можливість подати заявку до Єдиної платіжної ради, отримати відповідне погодження та приєднатися юридично до SEPA, після чого забезпечити технічне приєднання.

"Ми до цього готуємося протягом останніх років. Під час попередніх хвиль розширення SEPA (на балканські країни, а також Молдову) розгляд заявок займав від 6 до 12 місяців. Я сподіваюся, що у випадку України це буде швидше, але певний час все одно займе", - додав він.

Законопроєкти уряду

Нагадаємо, у квітні уряд схвалив пакет законопроєктів Мінфіну для подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area).

Він передбачав створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

Планувалося, що до реєстру будуть мати доступ Податкова, правоохоронці, Держфінмоніторниг, НАЗК та АРМА.

Водночас не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.

За даними НБУ, в Україні 70 млн банківських рахунків. Точної інформації про сейфи немає.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для приєднання України до зони платежів в євро потрібно ухвалити відповідний закон.

За його словами, проєкт "досить складний, і деякі питання є досить дискусійними й важкими для сприйняття".

"Я вважаю, що нам треба прийняти факт: якщо ми хочемо здійснювати платежі в євро, ми маємо максимально швидко прийняти цей закон. У нас немає іншого вибору", - сказав міністр.

