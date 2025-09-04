Зняти напругу: Мінфін та НБУ змінили проєкт про реєстр банківських рахунків та сейфів

Міністерство фінансів та НБУ вирішили змінити законопроєкти, необхідні для приєднання України SEPA - єдиної зони платежів у євро. Податкова не буде вести реєстр банківських рахунків та сейфів.

Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю " Інтерфакс-Україна ".

Ніколайчук повідомив, що кілька місяців тому були подані законопроєкти до парламенту, водночас вони були відкликані через зміну уряду.

"Протягом останніх тижнів ми мали активну комунікацію в межах робочої групи, яку очолює Міністерство фінансів. Вирішили не просто переподавати ці два законопроєкти, а дещо змінити з огляду на критичні зауваження від депутатів та суспільства", - сказав він.

За його словами, серед іншого, вирішили переформатувати механізм збирання інформації про банківські рахунки та сейфи.

"Поки базовий варіант, що це буде робити сам Мінфін. Зараз напрацьовуються відповідні конструкції, які це забезпечать", - додав він.

Зняття напруги

Ніколайчук висловив сподівання, "що це зменшить градус напруги і дозволить відносно швидко забезпечити голосування цих законопроєктів в парламенті".

Перший заступник голови НБУ заявив, що це відкриє для нас можливість подати заявку до Єдиної платіжної ради, отримати відповідне погодження та приєднатися юридично до SEPA, після чого забезпечити технічне приєднання.

"Ми до цього готуємося протягом останніх років. Під час попередніх хвиль розширення SEPA (на балканські країни, а також Молдову) розгляд заявок займав від 6 до 12 місяців. Я сподіваюся, що у випадку України це буде швидше, але певний час все одно займе", - додав він.