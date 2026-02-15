ua en ru
Зняти до 20 000 гривень без світла: де точно працюють банкомати у блекаут та як знайти відділення

Україна, Неділя 15 лютого 2026 13:07
Зняти до 20 000 гривень без світла: де точно працюють банкомати у блекаут та як знайти відділення Фото: як знайти банкомат, який працює без світла (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Навіть під час тривалих відключень українці можуть отримати доступ до готівки. Завдяки "банкоматному роумінгу" зняти кошти можна в касах та терміналах по всій країні.

Про те, які банки видають до 20 тисяч гривень за раз та де їх шукати - у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Де точно працює: Мережа POWER BANKING налічує 2 400 відділень із генераторами та резервним зв'язком.
  • Банкоматний роумінг: Ви можете зняти гроші в банкоматі будь-якого банку-учасника мережі (Приват, Ощад, ПУМБ тощо) як у "своєму".
  • Ліміти: У середньому можна зняти від 10 000 до 20 000 грн на добу за одну операцію.
  • Локації: Крім банків, працюючі точки є в метро, стратегічних лікарнях та великих "Пунктах незламності".
  • Запас готівки: НБУ все ж радить мати готівку на 2-3 дні для розрахунків у місцях, де термінали не працюють через відсутність інтернету.

Як повідомили у НБУ, по Україна розгорнуто мережу POWER BANKING - відділення банків, які будуть працювати та надавати необхідні послуги клієнтам навіть під час блекауту.

Відділення такої мережі працюватимуть у максимально наближеному до стандартного форматі. Найзатребуваніші послуги: отримання готівки, здійснення платежів - доступні без обмежень усім клієнтам.

У НБУ зазначають, що через відсутність світла банкомати у ТРЦ чи такі, що встановлені у житлових будинках, можуть не працювати. А от банкомати мережі POWER BANKING будуть доступні.

Крім того, знайти працюючий банкомат можна у:

  • метро,
  • лікарнях,
  • стратегічних об'єктах, що не будуть відключатися від електроенергії,
  • у деяких "Пунктах незламності".

Скільки грошей можна зняти в "чужому" банкоматі?

У більшості відділень мережі POWER BANKING діє "банкоматний роумінг". У середньому можна зняти 10-20 тиc. грн на операцію/добу.

Чи треба мати запас готівки?

У НБУ радять мати запас готівки на декілька днів. Це потрібно для того, щоб мати змогу розраховуватися за покупки у випадку, коли не працюють термінали.,

