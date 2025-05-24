Знову завод "Енергія"? У РФ кажуть про "падіння" БПЛА у промзоні Єльця після нової атаки

У Липецькій області (РФ) у ніч проти 24 травня велася робота ППО та лунали вибухи, у регіоні знову фіксували безпілотники начебто через черговий "масований наліт". Знову міг бути уражений завод "Енергія" у місті Єлець.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на губернатора Липецької області Ігоря Артамонова.
Представники влади Липецької області ще після третьої години ночі заявляли про загрозу атаки БПЛА.
А вже близько п'ятої години в області оголосили про "червоний рівень" дронової загрози для міста Єлець, а також для Тербунського, Задонського, Хлевенського, Лебедянського та Данківського муніципальних районів.
Між тим зазначимо, що в місцевих пабліках писали про вибухи, які було чути в районі як Липецька, так і в Єльці. Крім того, росмедіа публікована кадри, на яких показаний вертоліт у небі в Єльці.
Вранці губернатор регіону розповів, що велася робота ППО у Липецьку та Єльці. За його словами, було "падіння безпілотників у промисловій зоні Єльця".
"За попередньою інформацією, жертв немає. На місці працюють оперативні служби. Загроза атаки БПЛА зберігається!" - розповідає російський чиновник.
Додамо, що російське видання "Астра" із посиланням на розповіді мешканців Єльця пише, що у ніч проти 24 травня була чергова повітряна атака на завод "Енергія", який вже зазнавав дровових ударів добою раніше, 23 травня.
Дане підприємство спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму, а продукція заводу "широко використовується у різних секторах, включаючи оборонну промисловість, цивільну авіацію, морський транспорт та енергетичний комплекс".
За інформацією росЗМІ, в результаті атаки "спалахнув один із цехів, поранено 9 працівників підприємства".
Нагадаємо, 23 травня в Росії заявляли про начебто масовану дронову атаку на кілька областей, зокрема й на Липецьку.
В місцевих Telegram-каналах писали, що там дрони вдарили по заводу "Енергія" у місті Єлець, який виготовляє акумулятори і батареї для безпілотників. Також заявлялося про пожежу на підприємстві в результаті повітряної атаки.
Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО України розповіли, що важливий для російського ВПК завод "Енергія" після атаки призупиняє роботу.
Вдень 23 травня в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України атакували завод "Енергія" у місті Єлець Липецької області. Там виготовляють деталі для ракет, бомб та спецтехніки ЗС РФ.
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