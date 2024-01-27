Знову засніжить: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг накриє всю територію нашої країни. Вдень на півдні очікується мокрий сніг з дощем, а заході прогнозується помірний сніг.

Місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів протягом доби покажуть в Україні від -3 до +2 градусів. Вдень на півдні та на Закарпатті +1 +6 градусів.

У Карпатах сьогодні очікується помірний сніг. Температура повітря вдень -4 -9 градусів, вночі -8 -13 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень та вночі у Києві буде в районі нуля градусів.