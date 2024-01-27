Снова заснежит: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег накроет всю территорию нашей страны. Днем на юге ожидается мокрый снег с дождем, а на западе прогнозируется умеренный снег.

Местами налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров в течение суток покажут в Украине от -3 до +2 градусов. Днем на юге и на Закарпатье +1 +6 градусов.

В Карпатах ожидается умеренный снег. Температура воздуха днем -4 -9 градусов, ночью -8 -13 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем и ночью в Киеве будет около нуля градусов.