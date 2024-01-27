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Знову засніжить: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Україна, Субота 27 січня 2024 07:00
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Знову засніжить: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні 27 січня очікується сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 27 січня, буде зі снігом, місцями очікується дощ. При цьому на заході також прогнозуються шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг накриє всю територію нашої країни. Вдень на півдні очікується мокрий сніг з дощем, а заході прогнозується помірний сніг.

Місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів протягом доби покажуть в Україні від -3 до +2 градусів. Вдень на півдні та на Закарпатті +1 +6 градусів.

У Карпатах сьогодні очікується помірний сніг. Температура повітря вдень -4 -9 градусів, вночі -8 -13 градусів.

Знову засніжить: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень та вночі у Києві буде в районі нуля градусів.

Знову засніжить: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, нещодавно Закарпатську та Львівську області накрили снігопади. Через зимову негоду десятки населених пунктів залишилися без світла.

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