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Снова заснежит: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Украина, Суббота 27 января 2024 07:00
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Снова заснежит: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине 27 января ожидается снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 27 января, будет со снегом, местами ожидается дождь. При этом на западе также прогнозируются шквальные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег накроет всю территорию нашей страны. Днем на юге ожидается мокрый снег с дождем, а на западе прогнозируется умеренный снег.

Местами налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров в течение суток покажут в Украине от -3 до +2 градусов. Днем на юге и на Закарпатье +1 +6 градусов.

В Карпатах ожидается умеренный снег. Температура воздуха днем -4 -9 градусов, ночью -8 -13 градусов.

Снова заснежит: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем и ночью в Киеве будет около нуля градусов.

Снова заснежит: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Напомним, недавно Закарпатскую и Львовскую области накрыли снегопады. Из-за зимней непогоды десятки населенных пунктов остались без света.

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