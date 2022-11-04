Знову задощить, але не скрізь. Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 4 листопада, в Україні очікуються дощі, але не скрізь. Найтепліше буде на півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
Погода в Україні
Опади
"Волога погода з періодичними дощами переважатиме на сході, півночі та місцями в центральних областях. На заході, у південній частині України, у Вінницькій області опадів не очікується", - розповіла вона.
Температура
Залишиться без змін - найтепліше очікується у південній частині та на заході, +10...+14 градусів.
"На решті території +8...+12 градусів, на північному сході найхолодніше, +6+10 градусів", - додала Діденко.
Погода в Києві
"Обов'язково візьміть парасолі і - можна йти у справах чи на прогулянку. Буде вогко, дощ ймовірний, але вдень припинятиметься поступово", - запевняє синоптик.
За даними синоптика, вдень очікується близько +10 градусів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.