Снова задождит, но не везде. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 4 ноября, в Украине ожидаются дожди, но не везде. Теплее всего будет на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

Осадки

"Влажная погода с периодическими дождями будет преобладать на востоке, севере и местами в центральных областях. На западе, в южной части Украины, в Винницкой области осадков не ожидается", - рассказала она.

Температура

Остается без изменений - теплее всего ожидается в южной части и на западе, +10...+14 градусов.

"На остальной территории +8..+12 градусов, на северо-востоке холоднее всего, +6+10 градусов", - добавила Диденко.

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"Обязательно возьмите зонты и - можно идти по делам или на прогулку. Будет сыро, дождь вероятный, но днем ​​будет прекращаться постепенно", - уверяет синоптик.

По данным синоптика, днем ​​ожидается около +10 градусов.