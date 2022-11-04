Снова задождит, но не везде. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 4 ноября, в Украине ожидаются дожди, но не везде. Теплее всего будет на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
Погода в Украине
Осадки
"Влажная погода с периодическими дождями будет преобладать на востоке, севере и местами в центральных областях. На западе, в южной части Украины, в Винницкой области осадков не ожидается", - рассказала она.
Температура
Остается без изменений - теплее всего ожидается в южной части и на западе, +10...+14 градусов.
"На остальной территории +8..+12 градусов, на северо-востоке холоднее всего, +6+10 градусов", - добавила Диденко.
Погода в Киеве
"Обязательно возьмите зонты и - можно идти по делам или на прогулку. Будет сыро, дождь вероятный, но днем будет прекращаться постепенно", - уверяет синоптик.
По данным синоптика, днем ожидается около +10 градусов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.