UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знову "впустили" бомбу? У Бєлгороді пролунав вибух після прольоту винищувача

Ілюстративне фото: у Бєлгороді пролунав вибух після прольоту винищувача (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У російському Бєлгороді сьогодні, 1 червня, пролунав вибух. Його місцеві мешканці почули після прольоту винищувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У мережі росіяни почали публікувати відео, де в небі над Бєлгородом помітний дим. У Telegram-каналах з'явилася інформація про падіння уламків у місті. Після інциденту поліція перекрила одну з вулиць.

На місце події вже прибула швидка допомога. Інформація про постраждалих поки що відсутня.

Оновлено 17:15

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков розповів, що у Бєлгороді на проїжджу частину нібито впав БПЛА. При цьому "відомо про двох постраждалих та пошкоджено один автомобіль", додав чиновник країни-агресора.

При цьому в мережі з'явилася інформація про падіння ще одного безпілотника. На місце пригоди виїхали оперативні служби.

Фото: наслідки вибухів у Бєлгороді (t.me/vvgladkov)

Падіння бомб у Бєлгороді

Нагадаємо, 21 квітня Бєлгород атакували самі росіяни. Вони "випадково скинули" з літака на місто авіаційну бомбу.

Наступного дня після інциденту у населеному пункті виявили ще одну авіабомбу, яка застрягла під землею. Через це у Бєлгороді евакуювали близько 3 тисяч осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілгородська областьВибух