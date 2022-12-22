Знову вбачив загрозу? Лукашенко пояснив, навіщо влаштував "перевірку" військ

"Ми не можемо виключати, що проти нашої країни може бути розгорнута агресія. Принаймні таку готовність з боку наших сусідів ми бачимо. Знаємо, хто підштовхує в спину, ні то в іншу точку тіла цих сусідів, для того, щоб вони створювали напруженість на наших кордонах. Тому мною було ухвалено рішення провести перевірку сил негайного реагування", - сказав він.

За словами Лукашенка, перевіряли два напрямки - західний та північно-західний.

"Ми провели тренування та навчання сил швидкого реагування в армії. Про всяк випадок. Усі ми повинні навчатися", - підсумував він.

Що відомо про "раптову перевірку" військ у Білорусі

13 грудня в Білорусі оголосили "раптову перевірку" бойової готовності армії. Такий наказ надав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

Так, у рамках "раптової перевірки армії" оголосили про відпрацювання однієї з військових частин щодо прикриття об'єкта на південному рубежі, що безпосередньо межує з Україною.

Також повідомлялося, що білоруські військові облаштують переправи через дві річки - Німан та Березина. Ці річки не перебувають поблизу кордону з Україною.

Як заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, "перевірка військ" у Білорусі ніяк не впливає на планомірне зведення українськими військовими оборонних рубежів на кордоні.

19 грудня "перевірку військ" було завершено. Вона тривала 6 днів.