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Знову вбачив загрозу? Лукашенко пояснив, навіщо влаштував "перевірку" військ

Фото: голова білоруського режиму Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко знову заявив про "загрозу" з боку сусідніх країн. Саме вона і стала причиною для "раптової перевірки" військ, яку провели, як висловився сам диктатор, "про всяк випадок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Пул Первого".

"Ми не можемо виключати, що проти нашої країни може бути розгорнута агресія. Принаймні таку готовність з боку наших сусідів ми бачимо. Знаємо, хто підштовхує в спину, ні то в іншу точку тіла цих сусідів, для того, щоб вони створювали напруженість на наших кордонах. Тому мною було ухвалено рішення провести перевірку сил негайного реагування", - сказав він.

За словами Лукашенка, перевіряли два напрямки - західний та північно-західний.

"Ми провели тренування та навчання сил швидкого реагування в армії. Про всяк випадок. Усі ми повинні навчатися", - підсумував він.

Що відомо про "раптову перевірку" військ у Білорусі

13 грудня в Білорусі оголосили "раптову перевірку" бойової готовності армії. Такий наказ надав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

Так, у рамках "раптової перевірки армії" оголосили про відпрацювання однієї з військових частин щодо прикриття об'єкта на південному рубежі, що безпосередньо межує з Україною.

Також повідомлялося, що білоруські військові облаштують переправи через дві річки - Німан та Березина. Ці річки не перебувають поблизу кордону з Україною.

Як заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, "перевірка військ" у Білорусі ніяк не впливає на планомірне зведення українськими військовими оборонних рубежів на кордоні.

19 грудня "перевірку військ" було завершено. Вона тривала 6 днів.

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