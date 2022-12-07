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Знову за старе. Путін повернувся до погроз застосування ядерної зброї проти України

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія знову погрожує застосуванням проти України ядерної зброї у нібито захисті своїх інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна.

Так він заявив, що Росія продовжить послідовну боротьбу за свої національні інтереси.

"Так, ми робитимемо це різними способами, перш за все, звичайно, орієнтуватимемося на мирні засоби, але якщо нічого іншого не залишається - захищатимемо себе всіма засобами, що маються у нашому розпорядженні", - сказав диктатор.

Путін також висловився про можливість початку ядерної війни.

"Щодо ядерної війни, така загроза наростає, чого гріха таїти", - сказав він.

При цьому диктатор заявив, що РФ нібито не має наміру застосовувати ядерну зброю першою, країна розглядає її як "засіб захисту".

"Ми з глузду не з'їхали, усвідомлюємо те, що така ядерна зброя... Ми не збираємося розмахувати їм як бритвою, бігаючи по всьому світу, але, звичайно, виходимо з того, що воно є - це природно стримуючий фактор, а не провокуючий", - сказав Путін.

Нагадаємо, що у вересні Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".

При цьому після низки попереджень з боку представників західних країн тема ядерних загроз серед російських чиновників вщухла.

Додамо, що нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність деяких гарантій безпеки для РФ. Його пропозицію різко розкритикували в Україні. Так, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що найкращою гарантією безпеки світу є зникнення Росії.

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