Знову сів акумулятор в автомобілі: у чому може бути проблема

Мало який компонент може завдати автовласнику настільки серйозної шкоди, що називається, одним махом – коли сів акумулятор, машина просто не оживає, вся. Причому на деяких авто це трапляється раз по раз, мало не систематично. Чому таке трапляється і як цьому запобігти?

До того, як буде заведено двигун, акумулятор живить весь автомобіль – контрольні прилади, освітлення та стоп-сигнали, склоочисники і головне – стартер, який власне і запускає двигун. Тому можна зрозуміти досаду водія, коли після стоянки машини він вчергове виявляє посаджену АКБ. Ця проблема має простий рецепт вирішення, але він доступний не кожному, та й підходить не завжди.

Винна батарея

Акумулятор має свій термін служби, причому іноді йдеться не власне про службу, а про вік. Спроможність пересічної стартерної батареї накопичувати енергію починає знижуватись за три-чотири-п’ять років експлуатації. Причому цей строк не обов’язково залежить від того, більше машина їздить чи стоїть. Навіть так: на машині, яка більше відпочиває, АКБ виходить з ладу раніше.

Ускладнює ситуацію суто міський режим експлуатації, коли через короткі поїздки з низькими обертами мотора акумулятор не встигає заряджатись від генератора і весь час перебуває у напіврозряженому стані. Крім більшої ймовірності ранкового страйку це вбиває пластини батареї.

Щоб акумулятор краще заряджався під час нетривалих поїздок, треба дотримуватись певного стилю управління машиною або час від часу підзаряджати його від гаражного пристрою.

Винен водій

Постійно недозаряджений акумулятор через одночасно увімкнені потужні споживачі і низькі оберти двигуна – не єдина провина водія. Буває, що власник встановлює (сам чи на СТО) певне додаткове обладнання – сигналізацію, відеореєстратор, мультімедійну систему – і воно виявляється неправильно підключеним до бортової мережі. Скажімо, магнітола може споживати струм навіть коли автомобіль не використовується. Відповідно, така "музика" може за кілька днів стоянки посадити АКБ що називається "в нуль". Так само водій може надовго забути увімкненим якісь прилад – чи додатковий, підключений до розетки, чи штатний, типу "габаритів" чи плафона в салоні.

Винен автомобіль

Доволі часто причиною хронічного розряджання акумулятора виявляється сам автомобіль. По-перше, може підвести який-небудь вимикач, який активує освітлення бардачка, багажника чи іншого потаємного кутка, в якому лампочка може непоміченою горіти кілька діб чи тижнів до повної посадки АКБ. Крім того, навіть коли нічого не зламалось, деякі системи під час стоянки можуть споживати струм від акумулятора. Охоронна система, блок керування двигуна, відлякувач гризунів, клімат контроль, фари, самодіагностика, пам'ять налаштувань сидінь – все це спроможне за два-три тижні простою висмоктати всю енергію з батареї.

Коротко

Якщо машина справна, а ціна акумулятора для вас не має великого значення, при тому що принципове значення має гарантований старт двигуна, через певний строк можна замінювати акумулятор превентивно. Точніше, після трьох-чотирьох років експлуатації їй варто провести глибоку професійну діагностику. І якщо вона покаже, що батарея втратила частину ємності, і навіть після зарядки має на клемах знижену напругу (ЕДС), буде сенс відразу замінити її новою. Швидше за все, в такий спосіб АКБ не дослужить власнику порядку півроку-року, але натомість машина отримає гарантовано надійне джерело струму, стан якого не доведеться постійно відстежувати у побоюванні, що одного нещасливого ранку машина не оживе.