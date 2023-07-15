В Росії ФСБ нібито запобігла спробі "ліквідації" пропагандистки телеканала RT Маргарити Симоньян і журналістки Ксенії Собчак. У звичній манері звинувачують СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання " ТАСС ".

Спробу "вбивства" нібито готувало "неонацистське угруповання "Параграф-88". Як завжди, в звичній для себе манері, Росія звинувачує "українські спецслужби".

"Федеральною службою безпеки спільно зі Слідчим комітетом і МВС Росії запобігли підготовці "українськими спецслужбами" вбивства головного редактора телеканала RT і Міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня" Маргарити Симоньян. За наявними даними, також готувалося вбивство Ксенії Собчак", - зазначили в ЦГЗ.

Зазначається, що в Москві та Рязанській області правоохоронці затримали членів "угруповання". Останні ж здійснювали розвідку за адресами роботи та проживання пропагандистки, а також журналістки.

"Під час проведення слідчих дій вони підтвердили підготовку замахів "за завданням СБУ" за винагороду в розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство", - повідомили у ФСБ.

Декого вже дістали

В травні, голова ГУР Кирило Буданов заявив, що українські спецслужби все ж стоять за деякими медійними випадками підривів російських пропагандистів.

"Давайте так, дуже багато ми вже дістали (росіян - ред.). Є такі медійні, публічні випадки, які стають "достоянням суспільства", як то кажуть", - розповів він.

Водночас він відмовився коментувати причетність розвідки до конкретних випадків підривів росіян.