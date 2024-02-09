Знову понад 900 за добу. Втрати РФ перевищили 393 тисяч військових

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 9 лютого, склали 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 393 290 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 ББМ, 24 артсистеми та 18 дронів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали:
За даними Генштабу ЗСУ, українські військові відбили 16 атак противника на Мар'їнському напрямку, утримували позиції та відбивали штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. ЗСУ вдарили по 2 складах боєприпасів противника.
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