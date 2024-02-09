Снова больше 900 за сутки. Потери РФ превысили 393 тысячи военных

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 9 февраля, составили 910 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 393 290 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 ББМ, 24 артсистемы и 18 дронов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.24 ориентировочно составили:
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отразили 16 атак противника на Марьинском направлении, удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. ВСУ ударили по 2 складам боеприпасов противника.
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