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Знову погрози. У Путіна відповіли на плани США передати ППО для України

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Москва, Вівторок 11 жовтня 2022 15:08
Знову погрози. У Путіна відповіли на плани США передати ППО для України Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація не має наміру відступати від цілей своєї так званої "спецоперації" в Україні через плани США передати передові системи протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського президента Дмитра Пєскова.

За його словами, де-факто США вже нібито стали стороною російсько-української війни.

"Російською це "вуха стирчать", їх видно неозброєним оком. Тому де-факто США вже зав'язли в цьому конфлікті. Ми вчора дізналися про наміри щодо систем ППО. Так, це зробить конфлікт довшим і болючішим для української сторони, але це не змінить нашого цілепокладання та кінцевого результату", - додав Пєсков.

Нагадаємо, вчора на тлі масованих російських ударів президент США Джо Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО. Вашингтон раніше анонсував постачання систем NASAMS.

Як пише WSJ, серія ракетних ударів і так дронів-камікадзе по ключовій інфраструктурі посилює тиск на союзників України, щоб вони надали їй системи протиповітряної оборони.

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