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Знову за планом. Путін заявив про завершення демобілізації студентів та аспірантів в "ЛДНР"

Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Демобілізація студентів та аспірантів навчальних закладів в "ДНР" та "ЛНР" має закінчитися сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, яку приводять російські ЗМІ.

"Що стосується демобілізації студентів, аспірантів та тих, хто вчиться на магістратурі в "ДНР" та "ЛНР", сьогодні має завершитись", - заявив Путін.

За словами російського диктатора, ці заходи також відбуваються за планом. Також Путін додав, що він сподівається на те, що це таки відбудеться.

Нагадаємо, що окупаційна влада так званих Донецької та Луганської "народних республік" передумала відправляти на війну студентів. Але "демобілізація" не стосується заочників.

Раніше повідомлялося, що на окупованому Донбасі перестали видавати документи "ДНР" та "ЛНР". Таким чином, Росія намагається інтегрувати тимчасово окуповані території України.

До цього Путін заявив, що мобілізація в Росії завершена.

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