Знову за планом. Путін заявив про завершення демобілізації студентів та аспірантів в "ЛДНР"

Демобілізація студентів та аспірантів навчальних закладів в "ДНР" та "ЛНР" має закінчитися сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, яку приводять російські ЗМІ.