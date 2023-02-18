Знову в Кахраманмараші. У Туреччині стався черговий сильний землетрус

У суботу, 18 лютого, в турецькій провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 5,1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нabertürk TV.
За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, осередок землетрусу магнітудою 5,1 залягав на глибині 12 кілометрів біля міста Гьоксун. Європейські сейсмологи з EMSC оцінили потужність в 5,3.
Про руйнування та постраждалих поки не повідомлялося.
За даними турецької обсерваторії Канділлі, після землетрусів 6 лютого зафіксовано не менше 5,8 тисяч афтершоків.
Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.
За останніми данними, кількість загиблих у Туреччині перевищила 40 тисяч.
Окрім того, турецьке місто Нурдагі в провінції Газіантеп, яке сильно постраждало від землетрусу, повністю знесуть і відбудують заново.
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