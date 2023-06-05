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Знову гребуть всіх підряд. Окупант поскаржився на мобілізацію в РФ та алкоголізм в армії

Фото: окупант поскаржився на мобілізацію в РФ та алкоголізм в армії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський окупант у телефонній розмові поскаржився на алкоголізм у його підрозділі й те, що до армії РФ мобілізують всіх підряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За його словами, на початку квітня до армії мали прикликати 8 тисяч осіб з Новгородської області. При цьому він скаржиться, що сам знаходиться на фронті назавжди і йому не світить поїздка додому.

Також він розповів, що коли російські військові напиваються, то починають одне одного обстрілювати. Росіянин говорить, що у них у відділенні три добровольці, які тепер і не знають, як звільнитися.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов росіян з батьками, родичами чи друзями. У розмовах окупанти зазвичай жаліються на погане забезпечення, розповідають про вчинені ними воєнні злочини та критикують своє військово-політичне керівництво.

Нещодавно російський солдат у телефонній розмові розповів, що його обманом відправили на війну в Україну, хоча обіцяли, що він буде служити у Воронежі.

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