Знову через МіГ-31К. В Україні вчетверте оголошували масштабну тривогу

В Україні ввечері п'ятниці, 25 серпня, четвертий раз оголошено сигнал повітряної тривоги в деяких областях. На території Російської Федерації було зафіксовано зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог

Станом на 21:39 сигнал повітряної тривоги оголошено у Києві та всіх областях України.

У Повітряних силах повідомили, що тривога була оголошена через зліт МіГ-31К на території Росії.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому Саваслейка, Росії", - пише пресслужба.

Варто зауважити, що це вже четвертий сигнал повітряної тривоги за останні декілька годин.

Оновлено о 21:50.

У Києві та більшості областей почали оголошувати про відбій тривоги.

Де оголошена тривога

Станом на 21:45 мапа повітряних тривог виглядає так:

Фото: скріншот (alerts.in.ua)

Варто зауважити, що раніше повітряну тривогу було оголошено у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Там попереджають про загрозу атаки безпілотників типу "Шахед".